修10學分就能教雙語？ 政策挨批願景大、配套廉價

蔡英文總統喊出2030年雙語國家政策，教育部拚後年培育2000名雙語教師，國內14所師培大學110學年陸續啟動雙語課程。一名教育學者批評，教育部為衝高取證人數，每生修10學分課程就符合雙語教師資格，「雙語國家願景很宏偉，配套很廉價」。一名師培大學主管表示，師資生的學分數已經很高，若雙語學分太多，恐降低修課意願。現規畫10學分空間，各校只能把雙語教學理論減至最低，主軸放在雙語教材教法。

教育部師資培育及藝術教育司司長鄭淵全對此表示，教育部鼓勵各師培大學開設「雙語次專長」，規畫過程也有人認為10學分太少，但教育部和與會者認為，修課師資生都已付出26學分修習教育基本理論，以及欲任教科目的教材教法「已是一名準教師，而非從頭開始」，因此雙語師資培訓上規畫「再加10學分」。

另外，這10學分要開哪些課，教育部也交由各校自訂。台灣師範大學師資培育學院副院長陳玉娟說，台師大開出三版本課程，一個是多數科系教師培育通用版本，包括理論和教材教法。由於校內物理系、數學系對雙語師資培育另有想法，各次提出新版，全校一共三版都已核定，110學年將開班招收100人。

按台師大規畫，師資生取得雙語課修課資格後，必修雙語教育概論、雙語教材教法、雙語教學實習、雙語教學應用與實作。教育方法課程則為三科選一科，包括學習評量、雙語課室英語、課程發展與設計。

曾在新加坡任教的台師大教育系教授林子斌表示，能講英語和能用英語教書是兩回事，目前在職教師參與周末的雙語教學培訓，約花36個整天學完課程；師培生尚無教書經驗，短短10學分較難養成實力。

林子斌建議，我國雙語教育若要建全，應完善「課室英語」教學，也就是不犧牲學生學習學科知識的品質，用延伸活動時間帶學生說英語。另外是建置備課社群，鼓勵第一線教師共同學習成長。他也表示國外環境與台灣不同，呼籲政府別模仿歐美國家做法，而是建立雙語教育的「台灣模式」，才能走得遠。