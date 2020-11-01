聯合盃作文賽高雄區初賽 參賽生多元書寫累積實戰經驗

第14屆聯合盃全國作文大賽高雄區初賽，今天在五福國中舉行，高中職、國中小千名學生參賽，作文出題、答題採會考、學測模式，選手們振筆疾書，當成考前實戰。高雄市教育局副局長陳佩汝表示，閱讀為書寫的基礎，近年學生書寫多元化，競賽平台也提供學生向前進的力量。各組將選出優勝學生，參加12月6日在台南崇明國中舉行的決賽。

國中教育會考有寫作測驗，大學學測也將作文從國文中分離出來，另以「國語文寫作能力測驗」 為名單獨施測。陳佩汝今天也到聯合盃作文賽現場實察，她表示，108課綱的教學目標是培養核心素養，閱讀理解能力也會影響學科閱讀的效果，教育局在各學習階段推動不同的閱讀計畫，並配合數位閱讀，讓學生提升自主學習能力。透過跨域課程，進行多元的書寫練習。

比賽鈴聲一響，學生振筆疾書。今年聯合盃全國作文大賽高雄區初賽各級組作文題目，國小中年級「我要謝謝您」；國小高年級「OO樂趣多」；國中七年級「我對這句話有意見」；國中八年級「一顆種子」、國中九年級「OO的守護者」；高中職組「一把尺」。各組題目由教師群命題，比照會考、學測寫作測驗，有小段引言說明，再請學生發揮，時間60分鐘。

高雄市三民高中三年級學生吳晉緯、林珈緯、陳姿伶和李佳蓁，結伴參加作文大賽，為明年初的大學學測累積實戰經驗。他們表示，在校每星期都有作文練習，老師平常也會跟同學分享佳作，多閱讀、多寫作，培養邏輯思考能力。