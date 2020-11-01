推廣品德教育 台塑頒獎鼓勵桃市學生

為推廣勤勞樸實的美德，台塑企業文物館於昨天下午2點舉行「第八屆品德教育實踐獎」頒獎典禮，表揚桃園市國中、小學的楷模學生。

台塑企業文物館表示，「品德教育實踐獎」是為了要鼓勵正面積極、面對各種生活挑戰的學生，今年度桃園有34所國中小學校，共116位品德優良學生參加遴選，由桃園市教育局代表及長庚大學學者專家組成評審團評選，選出20名實踐獎、22名優良獎與數名入選獎。

館方指出，這次獲獎學生中有許多同學堪為品德教育實踐的表率，以幸福國小林同學為例，小小年紀就非常體諒母親獨自撫養照顧她的辛勞，主動養成了獨立自主、面對並解決問題的能力，更能體會惜福和樂於助人的重要性。

該名林同學從許多小地方做起，像是從不挑食、不浪費獲補助的學餐食物，另外，成績優異的她從不心高氣傲，相反的她常用心替學習落後的同學解惑。

文物館長王光正表示，人一生都會遇到考驗，重點是遇到時要如何面對，成長與人生的價值也常在這面對的過程中體現，積極的態度也應證王永慶曾經說過的道理，「先天條件的好壞並不足喜亦不足憂，成功的關鍵完全在於一己之努力」。

為了讓獲獎生事蹟被更多人看見，台塑企業文物館自2016年開始執行人物專訪計畫，目前已有16位學生品德實踐故事刊登於官網，希望透過網路感染更多同儕，讓品德教育深根茁壯。