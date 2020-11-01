迎接新課綱家長憂 中市教局：啟動中區大學合作模式

中華民國全國家長教育協會今在台中二中舉辦「109年12年國教國中新生家長宣導說明會」，台中市政府教育局副局長方炳坤表示，市府在課程與教學部分，與中區大學合作，並結合多項資源形成新課綱協作支持系統，並成立「高中課程發展中心」，推動高中職跨校選修課程「優遊台中學」，涵蓋公、私立學校，打破高中、高職的藩籬。

全國家長教育協會舉辦國中新生家長宣導會，現場爆滿，不少家長對新課綱有疑慮，希望進一步了解。方炳坤表示，因應新課綱，市府將積極整合台中市各項組織及資源，強化橫向與縱向聯繫，讓家長與學生順利迎接新課綱的挑戰，另教育局與中區大學合作開創嶄新的合作模式。

他指出，12年國教新課綱在108學年度實施，課綱內容從過去的能力導向，進階到素養導向，市府在課程與教學部分，將結合國教輔導團、校長及教師專業發展中心、資網中心，形成新課綱協作支持系統，並成立「高中課程發展中心」，推動高中職跨校選修課程「優遊台中學」涵蓋公、私立學校，打破高中、高職的藩籬。

教育局指出，面對新課綱上路，台中市已作好準備，全面提升中小學教育品質及精進高中職教學素質，秉持不放棄任何一位孩子的理念，以學生利益為最大依歸。未來也將陸續辦理各項宣導說明會，以創新的觀點與思維，精進教學品質與學習素養，期待以多元進路與優質銜接，達到讓學生適性揚才的目標。