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聯合盃作文大賽桃園初賽近3000人上場 議長肯定

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯合報全國作文大賽桃園出賽近3000考生上場。記者鄭國樑／攝影
聯合報全國作文大賽桃園出賽近3000考生上場。記者鄭國樑／攝影

第14屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽今天在啟英高中展開，近3000學子報名，作文大賽以成為地方盛事，議長邱奕勝、教育局主任秘書賴銀奎等人都到場為考生加油，肯定聯合報長期以來關心和重視青年學子的文學造詣、寫作能力，同時十分關注教育議題，偕同教育和社會各界辦理聯合盃連續13年之久，在全國已成為具指標的大型寫作賽事。

聯合盃全國作文大賽每年不論是學校老師、各界家長或補教業，皆熱情報名參加且給予高度肯定與支持，期望秉持教育信念能年年舉辦，讓小學、國中、高中生藉由準備作文大賽，加強閱讀和訓練文筆，從小培養正確的邏輯思考，進而為桃園市校園學子建構優質寫作競試平臺。

桃園市議會議長邱奕勝上午與教育局主秘賴銀奎在桃園市家長會長協會榮譽理事長鄧敦仁、啟英高中校長彭昭勳等人陪同下巡視考場，也向陪考的家長致意。邱奕勝表示，今年桃園區聯合盃初賽近3000名學生參賽，顯見桃園市政府、市議會推動市民閱讀與寫作風氣盛行，今年雖然難免受疫情影響，但學生們報名仍然十分踴躍。

邱奕勝今天也致贈啟英高中400本聯合盃作文大賽專書，內容收錄過去全國總決賽個組前三名和優勝佳作的文章，包括專家撰寫賞析。彭昭勳校長也肯定聯合盃作文大賽很有意義，不但報名人數多規模大，而且水準高，寫作競賽規則比照會考、學測，監考老師都經過篩選，評審委員更是在國教輔導團、作文教學、賞析方面學有專精的老師，啟英高中也提供最好的教室硬體環境，讓考生能在不受干擾、舒適的教室作答，校方還開放禮堂與空調，在等子女交卷的時候，能夠好好休息。

聯合報為推廣閱讀寫作不遺餘力，且為鼓勵學生積極參與，每年將得獎作品製作成冊，表揚獲獎者以及讓參賽學生可閱讀提升個人寫作能力，作文大賽書籍今天現場服務台特價優惠，吸引學生、家長選購。

現場還有桃園市警察局（政風、交大、刑大、婦幼、少年隊）、地方稅務局等單位設攤位宣導，活潑的闖關遊戲、宣導品都很有吸引力。

教育局主秘賴銀奎說，學生寫作是必要能力，不論是就學及未來的職場上皆具有顯著的助力，可展現語文溝通表達能力，培養語文素養，而聯合報辦理的年度作文大賽、好讀周報及寫作班正藉此訓練孩子們閱讀和文筆。

今年桃園作文大賽個組題目，國小中年級「我最想參加的一項活動」、高年級「那一刻，我感到幸福」、七年級「發票，你我共同的記憶」、八年級在團體裡，不可以___（請將提示自行填入空格，完成題目）、九年級「從歧視到齊視」、高中職「我這樣看台灣」。每個題目後面都有進一步解說或描述、圖表參考。

聯合報第14屆作文大賽各地區初賽，已於各地盛大展開，本屆決賽將於12月6日於北、中、南同步舉辦。

服務台工作人員向諮詢的家長或考生解說大賽資訊。記者鄭國樑／攝影
服務台工作人員向諮詢的家長或考生解說大賽資訊。記者鄭國樑／攝影
邱奕勝不打擾考生，在走廊外了解作文大賽競賽規則，也感受大賽的氣氛。記者鄭國樑／攝影
邱奕勝不打擾考生，在走廊外了解作文大賽競賽規則，也感受大賽的氣氛。記者鄭國樑／攝影
教育局主秘賴銀奎（右起）、議長邱奕勝、彭昭勳校長、家長會長協會榮譽理事長鄧敦仁肯定作文大賽。記者鄭國樑／攝影
教育局主秘賴銀奎（右起）、議長邱奕勝、彭昭勳校長、家長會長協會榮譽理事長鄧敦仁肯定作文大賽。記者鄭國樑／攝影
邱奕勝議長向陪考的家長致意。記者鄭國樑／攝影
邱奕勝議長向陪考的家長致意。記者鄭國樑／攝影
聯合盃作文大賽專書熱賣。記者鄭國樑／攝影
聯合盃作文大賽專書熱賣。記者鄭國樑／攝影

教育局

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