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彰化市頒發低收入戶子女教育補助 共295名學子受惠

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢頒發低收入戶子女教育補助費給295名學子，要他們應心存感恩，同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢頒發低收入戶子女教育補助費給295名學子，要他們應心存感恩，同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。。圖／彰化市公所提供

彰化市109學年度上學期低收入戶子女教育補助費頒發儀式，今天上午在介壽生活藝文館舉行，共有295名學子獲頒，每名補助2500元至2萬元不等，合計頒發324萬2500元；市長林世賢期勉學子，獲得補助應心存感恩，同時加倍努力學業，飲水思源之餘，在未來有能力時也回饋社會。

市公所今天頒發的低收入戶子女教育補助費，是以就讀國中以上為發放對象，共分成4類，其中，國中部分共頒發69人、每名補助2500元，共頒發17萬2500元；高中職及五專前3年共頒發110人、每名補助7500元，共頒發82萬5000元。

至於就讀五專後二年及二、三專的，共頒發10人、每名補助12500元，共頒發12萬5000元；大學暨獨立學院、研究所部分，共頒發106人、每名補助金額2萬元，共頒發212萬元。

林世賢說，彰化市公所多年來不僅財政零負債，社會福利卻愈做愈好，在全國各鄉鎮市中名列前茅，特別是關注弱勢家庭的福利，包括對低收入戶子女的教育補助，更是不曾間斷。

林世賢並講述兩位名人吳寶春與嚴凱泰的故事，期勉大家要有願力，並透過不斷學習與勤勞付出，會讓人生過得更有意義。

彰化市長林世賢頒發低收入戶子女教育補助費給295名學子。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢頒發低收入戶子女教育補助費給295名學子。圖／彰化市公所提供

低收入戶 吳寶春 弱勢家庭

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