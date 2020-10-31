金車文教基金會頒獎學金 106名優秀學童獲獎
為鼓勵弱勢學生突破現實人生困境，金車文教基金會與家扶合作關懷計畫，第三屆「金車家扶獎學金」擴大加碼，今頒發獎學金予全台106名優秀學童，榮獲本屆「金車家扶獎學金」江戶川柯南獎，由今年國小六年級的小嘉以及國小五年級學生小郁獲得，兩人在家庭經濟陷入困頓時，仍努力上進，不讓家人憂心。
小嘉目前小學六年級，由媽媽獨力撫養他和龍鳳胎妹妹長大，媽媽早年經商失敗，返台從事房仲工作多年，但收入無法敷家庭所需。小嘉非常珍惜學習機會，除在數學科目一展長才、精益求精，不擅長的語文科目也保持一定水平，在校也熱心助人，屢獲師長讚許，小嘉也期許自己未來能成為助人者，回饋社會。
今年五年級的小郁，由奶奶獨力撫養，奶奶年事已高且膝有舊疾，為了生計，奶奶仍必須在飯店擔任房務清潔工作，小郁深知奶奶辛苦，在生活與學習上皆主動自發，在校更擔任小老師。今年受疫情影響，奶奶工作減班，衝擊家庭經濟，小郁獲江戶川柯南獎肯定，也能暫解燃眉之急。
金車文教基金會副董事長周曉琴今也出席「金車家扶獎學金」頒獎典禮，周曉琴說，今年受疫情影響，有不少家庭受到衝擊，希望大家都能撐住，充滿正能量面對近況和未來；家扶基金會社資處主任潘惠珍則表示，曾有孩子從未領過一張獎狀，但因金車家扶獎學金的鼓勵而獲得信心。
「成績不是評價孩子的唯一標準」，金車文教基金會表示，為鼓勵家扶兒少適才適性，本屆「金車家扶獎學金」除「江戶川柯南獎」鼓勵學業優異兒少，特別增設「運動健將－巴小飛獎」以及「才藝類－藝術家獎」。
金車文教基金會說，所有獎項由社工每年推薦遴選操行80分、學期總成績75分以上或曾參與校內外競賽前三名者，本次獲獎者有國小71人、國中35人，共計106名優秀學生，金車文教基金會頒發國小生每名5000元、國中生每名7000元獎學金。三年來，已有232名兒少獲肯定，助學金累計132.8萬元。
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