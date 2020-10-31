5G科技串聯 第一屆台灣科學節5館5地同步開張

2016年9月，我拎著兩個行李箱外加兩個大背包，從馬來西亞來台就讀大學，最常被人問「你中文怎麼說得那麼好？」「我在家都講中文啊！」即便自信如我，仍無法避免在中文世界遭遇的溝通障礙。

2020-10-30 10:58