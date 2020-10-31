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5G科技串聯 第一屆台灣科學節5館5地同步開張
2020「第一屆台灣科學節」串聯國內五大科學館，包含基隆國立海洋科技博物館、台北國立臺灣科學教育館、台中國立自然科學博物館、高雄國立科學工藝博物館，以及屏東國立海洋生物博物館，今日透過5G連線同步開幕，即日起至11月15日，為期16天，共計1099場次活動、314場次的影展與論壇、155場次的科學市集及工作坊，還有百場科學演示與科學競賽，估將吸引52萬人次參加。
由教育部主辦、五大科學館承辦「第一屆台灣科學節」，教育部林騰蛟常務次長及全國產官學各界貴賓，今日在台北科教館透過5G技術連結其餘場館，為5館5地科學節共同揭開開幕。
首屆台灣科學節以「我的地球，我來關懷」（The Earth, Ours to care）為主題，規劃多場豐富活動，類型涵蓋影展、論壇、舞台劇、研討會、科學演示、科學競賽、科學市集，以及科普工作坊等，共計有133項目、超過千場次的科普教育嘉年華。
除了五大科學教育場館，2020「第一屆臺灣科學節」也邀請中央氣象局、台電、國家太空中心、特有生物研究保育中心，及台大生物資源暨農學院實驗林管理處等10個單位成為「科普基地」協助，如台大實驗林管理處，將在科學節期間舉辦森林療育等活動，倡議環境教育。
相關活動訊息，可至「台灣科學節」官方網站（ https://tsf.moe.edu.tw/ ）查詢。
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