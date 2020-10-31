改制後遺症 中市私校退撫基金缺口5.2億盼循新北模式

台中市政府在2017年前市長林佳龍任內承接原國（私）立高中職，教育部與台中市政府對於「校地產權」及「私校退撫基金經費缺口」等2項權責歸屬一直未取得共識，尚待釐清。特別是針對攸關私校教職員退休權益的私校退撫基金經費缺口，從2017年承接後至2019年底，所積欠的經費已達5.2億元，預估潛藏負債更高達23.4億元。

台中市長盧秀燕宣示，「陳年舊案、概括承受、全力解決、教職安心」。現階段市府除持續協調更合理的分擔方式，2019年之後的私校退撫基金經費缺口，將由市府逐年編列預算撥補，2017年及2018年前市府所遺欠款，希望循新北市政府模式，與私校退撫基金協商分年攤提，絕不讓教育部與市府的爭議，損害私校教職員權益。

教育局表示，私校退撫基金經費缺口為私校教職員具1992年至2009年間之舊制年資退撫金差額，依權責發生制原則，應由教育部在將私校交由台中市政府承接前支付完畢，然而，從2016年至今已7次發函教育部爭取，均未獲正面回應。

教育局指出，2013年承接的新北市政府也面臨相同問題，但與教育部協商後仍被要求自行編列預算支付，因此台中希望循新北市模式，繼續爭取。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，肯定盧秀燕勇於承擔、全力解決，讓私校教職安心，但也呼籲教育部不應對台中市置之不理，對改隸後所產生私校退撫基金的撥補，2017年及2018年前市府所遺欠款，要循新北市政府模式處理，不該損害私校教職員權益。