快訊

追查拜登子醜聞案出處 NBC：作者與機構皆「純屬虛構」

因天災暫停人禍？愛琴海強震軟化的「地中海武嚇」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改制後遺症 中市私校退撫基金缺口5.2億盼循新北模式

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市政府在2017年前市長林佳龍任內承接原國（私）立高中職，教育部與台中市政府對於「校地產權」及「私校退撫基金經費缺口」等2項權責歸屬一直未取得共識，尚待釐清，盼循新北模式解決。圖／台中市教育局提供
台中市政府在2017年前市長林佳龍任內承接原國（私）立高中職，教育部與台中市政府對於「校地產權」及「私校退撫基金經費缺口」等2項權責歸屬一直未取得共識，尚待釐清，盼循新北模式解決。圖／台中市教育局提供

台中市政府在2017年前市長林佳龍任內承接原國（私）立高中職，教育部與台中市政府對於「校地產權」及「私校退撫基金經費缺口」等2項權責歸屬一直未取得共識，尚待釐清。特別是針對攸關私校教職員退休權益的私校退撫基金經費缺口，從2017年承接後至2019年底，所積欠的經費已達5.2億元，預估潛藏負債更高達23.4億元。

台中市長盧秀燕宣示，「陳年舊案、概括承受、全力解決、教職安心」。現階段市府除持續協調更合理的分擔方式，2019年之後的私校退撫基金經費缺口，將由市府逐年編列預算撥補，2017年及2018年前市府所遺欠款，希望循新北市政府模式，與私校退撫基金協商分年攤提，絕不讓教育部與市府的爭議，損害私校教職員權益。

教育局表示，私校退撫基金經費缺口為私校教職員具1992年至2009年間之舊制年資退撫金差額，依權責發生制原則，應由教育部在將私校交由台中市政府承接前支付完畢，然而，從2016年至今已7次發函教育部爭取，均未獲正面回應。

教育局指出，2013年承接的新北市政府也面臨相同問題，但與教育部協商後仍被要求自行編列預算支付，因此台中希望循新北市模式，繼續爭取。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，肯定盧秀燕勇於承擔、全力解決，讓私校教職安心，但也呼籲教育部不應對台中市置之不理，對改隸後所產生私校退撫基金的撥補，2017年及2018年前市府所遺欠款，要循新北市政府模式處理，不該損害私校教職員權益。

教育部 台中市

延伸閱讀

中彰投雲瀕臨血荒 食品業者捐自家商品籲捐血

中職／兄弟若沒拿總冠軍 盧秀燕：戴獅子頭假髮跑行程

中市食安管理辦法增萊劑檢舉 防堵萊豬製品

台中美樂地遍地開花 盧秀燕：目標4年200座共融公園

相關新聞

下課管學生有但書！ 教部二度修法 教團憂基層無所適從

教師能在什麼時間管學生？教育部8月函頒新修訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，其中不得於「下課時間」實施管教...

師鐸獎／簡茉莉期許成就每一個孩子 展現生命光與熱

「愛自己的孩子是人，愛別人的孩子是神。」新北市深坑國小附設幼兒園老師兼主任簡茉莉以幼教之父福祿貝爾「教育無他、唯愛與榜樣...

改制後遺症 中市私校退撫基金缺口5.2億盼循新北模式

台中市政府在2017年前市長林佳龍任內承接原國（私）立高中職，教育部與台中市政府對於「校地產權」及「私校退撫基金經費缺口...

師鐸獎／林義祥善用社區資源特色 找出學校最佳發展方向

板橋國小校長林義祥運用「新」思惟和策略，讓學校團隊充分合作，善用社區資源和當地特色，找出學校教育最佳發展方向，獲得109...

傑出通識教育獎 教師 「上課很甜」

教育部昨天頒獎表揚四位獲全國傑出通識教育獎教師，清大教授焦傳金十年前開通識課「當代認知神經科學：腦與心智」，自創課堂民調...

5G科技串聯 第一屆台灣科學節5館5地同步開張

2020「第一屆台灣科學節」串聯國內五大科學館，包含基隆國立海洋科技博物館、台北國立臺灣科學教育館、台中國立自然科學博物...

南市國小學力檢測向下延伸 「課間差異教學」開步走

台南市教育局為提升學生學習品質，今年起將國小學力檢測從5年級延伸到3、4年級，未來則將延伸到7、8年級，藉由標準化測驗，...

桃園好書交換又來囉！ 明起13區圖書館開放收書

一年一度的好書交換活動又來囉！桃園市立圖書館連年舉辦好書交換活動，很受愛書人好評，明天起至11月22日先開放13區圖書館...

外籍生被迫「變台」？馬來西亞學生：希望尊重異國文化

2016年9月，我拎著兩個行李箱外加兩個大背包，從馬來西亞來台就讀大學，最常被人問「你中文怎麼說得那麼好？」「我在家都講中文啊！」即便自信如我，仍無法避免在中文世界遭遇的溝通障礙。

每間補助10萬元 教部：持續建置智慧教室和網路

各國都在提升數位學習軟、硬體設備，教育部表示，2017年起推動前瞻基礎建設校園數位建設，教室部分依數位輔助、互動、進階教...

國內唯一農害蟲「粉蝨」專家 台大教授柯俊成今晨驟逝

50歲的台灣大學昆蟲系教授柯俊成傳出今天凌晨2到3時間暴斃在研究室，他生前有高血壓史，死因待查證。台大昆蟲系師生暱稱他為「小柯老...

高中技藝競賽月啟動 近3000位好手拚「金手」榮耀

109學年度高中技藝競賽月即將啟動，今年工業類新增「配管」職種，整體競賽共分為海事水產、家事、農業、商業及工業等5大類、...

熱門新聞

泰晤士報世界大學學科排名 中正大學社科躍升全國第六

非本科門外漢 1年奪高普考社會行政雙榜榜首

中油招募857人 12月筆試

陳時中缺席北醫校慶 薛瑞元：他為了病毒跟一條豬

泰晤士報高等教育專刊公布世界排名 東華大學表現優異

下課管學生有但書！ 教部二度修法 教團憂基層無所適從

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。