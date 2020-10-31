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南市國小學力檢測向下延伸 「課間差異教學」開步走

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局將學力普測向下延伸，為課間差異化教學做準備。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局將學力普測向下延伸，為課間差異化教學做準備。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為提升學生學習品質，今年起將國小學力檢測從5年級延伸到3、4年級，未來則將延伸到7、8年級，藉由標準化測驗，了解學生學習成效，進而進行課間差異教學。

教育局表示，今年共有全市3到6年級學生5萬多人參加，試題主要取自「課綱」內容，目前教育局已逐科進行分析，將在年底完成，做為教師課間教學的回饋。但因為採普測模式進行，和教育部的學習扶助篩選測驗所強調的基本能力不同，等同是「學力健檢」。

教育局長鄭新輝說，學力檢測可了解學生的學習狀況，根據學生學習的不足與弱點，調整教學方式，學力的把關只是手段，更重要的目的是提升學生的學習品質。今年普測是與台中教育大學及台南大學專業團隊合作，直接對學生的學科表現概況進行整體、分區及各層面的分析。

鄭新輝舉例說，國語科方面，小三至小五詞語知識的表現稍弱，但到六年級的「詞語知識」反而提升很多，而六年級學生主要面臨的挑戰是對「文體知識」的理解。透過這些分析，就可做為教師在課間教學參考，比如在小三的教師，可多補充課外或生活經驗的語詞知識，讓學生能擁有充足的「語詞替換」能力；到了高年級後建議在課堂中多帶入敘事、寫景、狀物的文章，或提供多元文本，讓孩子了解書信、日記、便條等應用文體的差異。未來將建議各校選擇閱讀書籍時進行考量，以接軌國中學習。

普測的表現分析預計在年底前完成，並馬上提供教師做為課間教學參考，讓檢測結果有效回饋於教學現場。同時，也透過新課綱辦公室、國教輔導團現場教師力量，帶動教師採用差異化教學、分組合作學習及專題式學習等。

鄭新輝說，目前也利用教育部科技化評量系統，率先針對百人以下學校全面進行學習扶助篩選測驗、課中差異化學習。而今年受到疫情影響，反而也促進了一股「停課不停學」的線上學習風潮，打下數位學習基礎。

西港區松林國小校長張志全表示，目前努力建構「校本學習」支援系統，透過科技分析診斷學生學習狀況，積極和永齡等民間單位合作，開辦學習扶助課輔課程。光復生態實驗小學校長楊安然說，即便是實驗教育的小學，也不會忘記基本學力的扎根，學校透過資訊科技導入，讓學生可依自己的程度調整進度，進行自主學習。

教育局 教育部 升學

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