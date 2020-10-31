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師鐸獎／簡茉莉期許成就每一個孩子 展現生命光與熱

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
深坑國小附幼主任簡茉莉（右二）是本次全國師鐸獎惟二入選的幼兒園教師代表。圖／新北市教育局提供
深坑國小附幼主任簡茉莉（右二）是本次全國師鐸獎惟二入選的幼兒園教師代表。圖／新北市教育局提供

「愛自己的孩子是人，愛別人的孩子是神。」新北市深坑國小附設幼兒園老師兼主任簡茉莉以幼教之父福祿貝爾「教育無他、唯愛與榜樣」自許，冀望透過教師與家長配合，讓學前教育起於快樂，終於智慧學習，給予幼兒最快樂、最完美的童年，獲得109年師鐸獎肯定。

簡茉莉認為，如果課程是學生將要旅行的路線，必須有經驗豐富嚮導領航，才能「圓」、「緣」教育願景。旅程中，不但要看路線狀況而定，也要依旅客偏好、智力、興趣和目的量身訂做。所以教師應盡心盡力規畫生涯路線，視學生為己出且無怨無悔，做個陪孩子成長的大朋友，豐富充實莘莘學子生命之旅，彩繪出自己的一片天。

簡茉莉服務深坑附幼25年，努力打造健康、人文、生態、創意的快樂學園，以「全人教育」為辦學願景，朝向永續經營的生態學園、走入社區的人文學園、均衡發展的健康學園、給孩子夢想的創意學園等目標經營，帶領學齡前的孩子找到學習的意義。

簡茉莉說，小晴(化名)罹患先天性成骨不全症，媽媽為了讓她上學，遍訪鄰近幼兒園都被以「人力不足」為由婉拒，抱著最後一絲希望求助深坑附幼，盡管園內老師都沒有照顧玻璃娃娃經驗，卻敞開雙臂歡迎小晴。

小晴非常珍惜上學時光，不只結交許多好朋友，更在老師鼓勵下，從校園走入社區擔任小小導覽員，帶領遊客認識深坑古厝之美，成為最耀眼的小小解說員。媽媽看見小晴變得開朗又自信，終於放下心中大石。

簡茉莉指出，上學對一般學生而言很簡單，對玻璃娃娃來說卻很辛苦。老師們將每位小朋友當作自己的孩子，就算與眾不同，也要給予學習機會，「如果孩子學不會，是因我們尚未找到適合的教學方法。」

深坑 幼兒園

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