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師鐸獎／林義祥善用社區資源特色 找出學校最佳發展方向

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
板橋國小校長林義祥。 記者杜建重攝影／報系資料照
板橋國小校長林義祥。 記者杜建重攝影／報系資料照

板橋國小校長林義祥運用「新」思惟和策略，讓學校團隊充分合作，善用社區資源和當地特色，找出學校教育最佳發展方向，獲得109年師鐸獎肯定。

林義祥說，38年前擔任教師的父親帶著他到花蓮師專報到，勉勵他要認真學習「良師興國」；之後初任五寮國小校長時，父親耳提面命「要當好校長才能有好學校。」聽似老掉牙的兩句話一直影響著他，且沉浸教育愈久，愈能體會老人家的語重心長。

他表示，進入教育職場是這一生最正確的選擇，認真工作同時行善積德。在擔任校長的過程中，受到許多人的支持和協助，才有辦法在千頭萬緒中理出最佳經營方式。許多人認為文化不利的因素是阻礙教育推展的巨石，卻忽略掉改變固著思考模式、運用團隊及創意方法，可以讓教育蓬勃、處處驚奇。

在五寮、永吉、板橋三所學校經營上，一直掌握這項原則，開創「創意治校」的教育新典範，帶動學校社區躍動起來，更讓學生充滿活力、散發光彩。

林義祥強調，非常榮幸獲得教育界最大殊榮，也深刻了解得獎背後是非常多力量共同支持與努力。教育之路雖然辛苦卻也充滿希望。在每個學校，總是會和老師專業成長、和家長成就孩子、和學生歡笑悲喜。

他指出，不論遭遇何種難關，都有志同道合的好長官、好夥伴相挺。得獎灌注了更大向前的動力，將秉持一本初衷投身教育，盡己所能開創學校繽紛風華，看見孩子們展現燦爛、自信笑臉。

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