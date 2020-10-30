教部教學報「安妮新聞」傳捷報！明年加印2萬份擴大辦

教育部發行首份教學用報紙「The Anne Times安妮新聞」，由各校登記免費訂閱，近日從國際級設計大獎日本2020「Good Design Award」（簡稱GDA）4769件作品中脫穎而出，獲得GDA獎肯定。教育部表示，明年度將擴大辦理，從現行每期發行1萬份，提升到每期2萬份，預計在全國遴選24校合作，國小、國中、高中各6校，並於5年級、8年級、10年級全年級鋪展試辦閱讀。

教育部表示，教育部推動多項美感教育計畫，其中委託國立交通大學辦理108年至110年「美感與設計課程創新計畫」所推行的「The Anne Times安妮新聞」（美感智能閱讀計畫）自全球眾多優秀作品中脫穎而出，獲GDA獎；教育部委託財團法人台灣設計研究院執行的108年度「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」更創佳績，除以先在10月1日獲選為GDA BEST 100（台灣共3件入選），今日視訊公開評審結果中，更獲得全球僅20件Good Design GOLD Award 金獎肯定。

「The Anne Times安妮新聞」是教育部的首份教學報紙，該刊提供學生跨領域學習，題材包含太空探索，適合作為學科教材，也讓美感教育融入各領域，不少教師今年暑假報名工作坊，透過增能課程，將報紙導入教學。

教育部師藝司科長彭寶樹表示，目前共試辦發行6期，每期約1萬多份，目前共有200多名種子教師；明年將擴大計畫，預計在全國遴選24所國小、國中、高中合作，並於5年級、8年級、10年級全年級鋪展試辦閱讀，鼓勵老師透過工作坊研習，將該報經過課程設計後帶給學生，粗估將再花45萬元加印，明年一期發行量將增至2萬份。

GDA對「安妮新聞」計畫也給予高度肯定，評語中寫到，該報紙讓孩子們與父母一起閱讀，與立即消失的電子信息不同，它具有物理存在，使父母和孩子都可以共享在其物理空間中停留一會兒的信息。每期封面設計也很有趣，內容則經過精心整理，不僅認識到表象，還要認識報紙在內容和共享方面的重要性。