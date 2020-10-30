北市文青景點一號糧倉 獲第5屆國家文化資產保存獎

台北市歷史建築「一號糧倉」以公私合作模式保存文化資產，榮獲文化部第五屆國家文化資產保存獎「保存貢獻類」獎項，其投入文資保存的貢獻深受肯定。北市府文化局今天表示「一號糧倉」是老房子文化運動計畫第一梯次上網公開招標標的，由營運團隊立偕生活文化有限公司於102年起出資2800萬元、費時近3年進行修復，並於105年7月23日蛻變成「樂埔匯農」正式開幕營運。

文化局表示，一號糧倉延續「糧倉」的歷史文化意涵，使文化資產結合農業及小農食材，創造歷史建物的再利用價值，是民間參與公部門文資保存的典範，也是老房子文化運動的楷模。

國家文化資產保存獎有「文資界的奧斯卡獎」美稱，是文化部為鼓勵個人團體或機關企業參與文化資產保存維護，並獎勵文化資產保存維護及推動具有傑出貢獻者而訂定，保存貢獻類是針對文化資產之執行、捐助或研究具卓越性、影響性、累積性之重大貢獻並提出具體事蹟之個人、團體、機關或企業授獎。

文化局表示，立偕生活文化有限公司參與老房子文化運動計畫，投入大量金錢與時間成本保存維護一號糧倉，並延續傳承歷史建物文化脈絡，得獎實至名歸。

「老房子文化運動計畫」是本局在102年首創全國由公部門發起的媒合平台，透過公開招標與公開評選程序，結合民間經營團隊資金和創造力修復老房子，進而達成「文化路徑的都市再生」。

文化局指出，從102年實施至今，共計13處老房子完成修復進行營運，使原本閒置多年的公有文化資產因民間熱忱投入，得以重生且豐富臺北城市的魅力。

文化局說，一號糧倉是日本時期在北市區內由日本人所興建的第一座糧倉，其外牆牆面還遺留過去美軍轟炸時的彈孔，見證所經過之歲月痕跡。經過修復後，糧倉現今以食物劇場為概念，展演食材產製過程並分享農業知識和美味料理，以都市小農倉庫的再生，打通了臺灣城市與鄉村的斷層，成為聯繫都市與鄉村農業的行銷窗口。

一號糧倉一樓的樂埔滙農超市，販售超過百樣的在地小農優質食材，二樓的餐廳，將台灣在地冠軍農場品食材化為美味菜餚，蟬聯兩屆米其林必比登推介，及本次榮獲「文化部第五屆國家文化資產保存獎」保存貢獻類獎項，都是立偕生活用心經營文化資產並備受肯定的證明。