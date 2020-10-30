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每間補助10萬元 教部：持續建置智慧教室和網路

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部2017年起推動前瞻基礎建設校園數位建設，教室部分依數位輔助、互動、進階教學等三層次規畫，以每間教室10萬元為基準。圖／聯合報系資料照片
教育部2017年起推動前瞻基礎建設校園數位建設，教室部分依數位輔助、互動、進階教學等三層次規畫，以每間教室10萬元為基準。圖／聯合報系資料照片

各國都在提升數位學習軟、硬體設備，教育部表示，2017年起推動前瞻基礎建設校園數位建設，教室部分依數位輔助、互動、進階教學等三層次規畫，以每間教室10萬元為基準。各縣市考量經費額度及既有設備可用性，因地制宜規畫建置方案，選擇單槍投影機或大尺寸顯示器。另也持續提升中小學對外連線頻寬，視規模和使用狀況，提升到300M以上。

教育部資科司指出，智慧學習教室基礎建設配合教育部推動的智慧化科技輔助學習系統，如因材網、Cool English等，以及明年起推動前瞻基礎建設2.0充實個人學習載具，達智慧學習目標。

在網路部分，資科司表示已建置中小學校園網路環境，將校內網路骨幹光纖化，同時建置各班級無線上網環境。它的提升幅度如同行動通訊技術從3G跨越到4G、5G，校內網路環境已獲明顯提升，但部份中小學校仍因連外頻寬受限，影響同時上網人數問題。教育部將持續補助各縣市，針對中小學對外連線頻寬，視規模和使用狀況，提升到300M以上。

教育部 前瞻基礎建設

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