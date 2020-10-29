國內唯一農害蟲「粉蝨」專家 台大教授柯俊成今晨驟逝

50歲的台灣大學昆蟲系教授柯俊成傳出今天凌晨2到3時間暴斃在研究室，他生前有高血壓史，死因待查證。台大昆蟲系師生暱稱他為「小柯老師」，系上今天在官方臉書粉絲專頁發文指出，柯俊成是國內唯一一名專攻粉蝨科的分類學者，也擅長昆蟲幼態分類，在重要農業害蟲「粉蝨」上深耕已超過30年，如此噩耗，令人難以相信這是事實。

台大昆蟲系表示，柯俊成的離去是系上極為重大的損失，他自民國70年進入台大植病系昆蟲組就讀，也在昆蟲系攻讀碩、博士學位，畢業後一直在系服務。

台大昆蟲系表示，柯俊成曾在系刊發表「十年蟲緣」一文，描述他在昆蟲館10年的時光，每天拖著疲憊步履從昆蟲館旁小路歸去時，總想著明天要多用功一點。他說，人的一生有限，只能選擇幾項工作來經營。而他最感興趣的研究是台灣昆蟲相調查研究。

專長是昆蟲分類學的柯俊成說，他常到野外採集，常訝異於生物中微妙的生命現象，而學習過程中最大的滿足，也就是在野外調查時發現可能是新種的喜悅。

柯俊成說，他在大二暑假與昆蟲結下不解之緣，當時他的教師吳文哲常帶他南征北討、上山下海。雖然現在經費充裕了，仍常懷念那段篳路藍縷、以啟山林的時光。