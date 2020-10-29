高中技藝競賽月啟動 近3000位好手拚「金手」榮耀

109學年度高中技藝競賽月即將啟動，今年工業類新增「配管」職種，整體競賽共分為海事水產、家事、農業、商業及工業等5大類、63職種，計有240校、2744位選手參加，技優選手可獲得保送科大或技優甄審入學加分的資格，各職類前2名也將取得赴海外研修的門票。

教育部今舉行「技藝競賽月」啟動記者會，教育部長潘文忠表示，每年11月是技職學生大展身手的時刻，去年俄羅斯的國際技能競賽，台灣選手拿到第3名佳績，讓台灣技職教育發光發熱；潘文忠也半開玩笑地說，只要握過孩子的「金手」，都會很珍惜「3天不洗手」。

勞動部次長林三貴今也出席記者會，致詞時表示，受疫情影響，歐洲技藝競賽已宣布無限期延期，台灣能正常舉辦技藝競賽，讓外國相當羨慕。

記者會現場，也由穀保家商、永平工商、樟樹實中學生帶來精采技能展演，潘文忠今也親自頒發感謝狀給捐助技職學校設備的納智捷、和泰、馬自達、華玉機電、日立冷氣、大金空調等數十家廠商。