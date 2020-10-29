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明年學測大陸考場如期開設！ 試務費用是往年5倍

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大考中心和教育部今舉行記者會，表示110學年會循往例去中國大陸設考場。記者潘乃欣／攝影
大考中心和教育部今舉行記者會，表示110學年會循往例去中國大陸設考場。記者潘乃欣／攝影

110學年大學學測將於明年1月22日、1月23日舉行，報名明天開跑。受新冠肺炎疫情影響，赴中國大陸設考場的成本較高，教育部高教司長朱俊彰今天表示，教育部將循往例，前往大陸辦高中英聽第二次測驗和大學學測。大考中心說，赴陸設考場遵守三原則，包括卷卡要由大考中心保管，保管不拆封，試務不假手外人辦理。

至於赴陸設考場費用，周兆民指出，明年試務費用達1500萬元，非疫情期間約300萬元。

不過朱俊彰表示，如果陸方和我方目前的防疫原則改變，比如陸方要求入境要拆封試卷，或是隔離天數再加長，不排除取消。不過教育部和大考中心會盡力協助台商子女來台應考。

大考中心表示，學測報名從10月30日起到11月13日截止，高三在校生一率由就讀學校辦理集體報名，其他有報考資格者，可委託政府立案且有大考中心集體報名代碼的補習班報名，也可透網路個別報名。沒在規定期間內完成報名、繳交照片和繳費者，視同未完成報名手續。

110學年試務有做調整，大考中心表示，為提升身障者和重大傷病考生應考服務，這些考生可申請延長考試時間，延長時間從20分鐘增為30分鐘。為此，學測兩天考試的下午第一、二節休息時間增加20分鐘。

而在試場規則部分，大考中心指出，今年增列中華民國身心障礙證明正本為應試有效證件，另在簡章第34頁新增能否帶尺規等工具的規範。

教育部高教司指出，10月22日已開過會，先就大陸官方及三所台商學校近日提出配合我方試務原則的措施，如題卷卡不離身、不拆封、試務不假手、簡化防疫隔離等事宜，由與會代表逐一確認。

高教司也說，大考中心和三所台商學校除積極評估設置大陸考場外，更針對萬一前述試務原則無法落實、前置作業不能如期到位時，會同步提前規畫台校考生返台應試事宜。

教育部解釋，為服務在中國大陸求學的台商子女，大考中心2013年起到大陸華東、東莞台商學校兩地設置大陸考場，辦理英聽測驗及學測。但今年受疫情影響，大陸相關省市增加各種防疫措施，如隔離檢疫14天以上、核酸檢測、跨省市移動也需進行隔離，提升赴陸設考場難度。

教育部表示，為確保試務安全，以及過程不受陸方防疫措施影響，維護全體13萬名考生權益，今年8月起陸續邀三所台商學校、大考中心及相關部會，商討今年12月第二次英聽測驗，及明年1月學測到大陸設考場事宜，並分別準備和評估可行方式。

110學年學測日程表。圖／取自大考中心提供資料
110學年學測日程表。圖／取自大考中心提供資料

學測 教育部

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