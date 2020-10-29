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台南狼師涉性侵遭判刑、監院糾正 人本提3項待解問題

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台南狼師涉性侵遭判刑、監院糾正，人本教育基金會提3項待解問題。圖／擷取自人本文教基金會臉書
台南狼師涉性侵遭判刑、監院糾正，人本教育基金會提3項待解問題。圖／擷取自人本文教基金會臉書

台南一名張姓男教師曾在南市兩所國小任職27年，任教期間對31名女學生猥褻、性侵，兩校歷經4任校長與多名教職人員，皆未依法或延遲通報，全案遭市議員揭發後，該師去年5月遭解職。在多起犯行中，其中一件女童性侵案日前判決出爐，張男被處有期徒刑4年10月，監察院也糾正台南市政府教育局，當時人本教育基金會召開揭發此事，人本今也在臉書發出3點聲明，認為全案國賠請求因時效無法成立，監察院報告出爐認證國家有責，似乎沒有人去面對。

張師判決日前出爐，人本教育基金會表示，在第一個受害者出現時，基金會就已要求台南市政府全面調查，因為不可能只有一個受害者，但台南市政府卻沒有行動，而是在基金會訪查出其他受害者，甚至追溯到二十年前，但這種訪查調查，應該是政府該有的機制，才能更充分照顧到受害者。

人本教育基金會指出，全案至少有31位受害者，檢察官起訴其中10位案件，但法官認為證據不足，在司法上只承認一位受害者，因為只有口述，沒有直接證據，加害者只要否認，就無法成立罪刑。

人本教育基金會說，司法需要嚴謹、需要照顧人權，但我們仍然認為必須認為繼續討論「師對生的性侵案件」，要如何有符合現實正義的作法與制度。在兒童受性侵的案件上，不會想到蒐證留證的兒童，他的正義要如何被伸張？

人本教育基金會說，全案國賠請求因時效無法成立，但國家責任不應因時間過去就自動取消。就是因為時間持續很長，一個老師可以在教育界侵害學生二十年，國家責任更顯重大。

人本教育基金會說，監察院報告出爐認證國家有責，但似乎沒有人去面對，是該負怎樣的責？教育行政的責任呢？包庇隱匿者的責任呢？不該就此停住追究。

2017至2018年間，台南某國小9歲女童就學期間，張姓男老師擔任其班導，但張師卻在校園內涉長期指侵女童，持續整整2年，次數多達50次，直到去年市議員林阳乙質詢教育局長鄭新輝時，全案才曝光。

事件爆發後，人本教育基金會持續追查，並在2019年7月率5名已成年受害女子召開記者會，出面控訴該師罪狀；該名狼師已不是第一次性侵女學生，犯行長達27年、橫跨2校，年紀從20歲到30歲都有，學校早在18年前就知道，卻沒有通報。

監察院

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