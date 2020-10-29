技優生休退學率近7成 潘文忠點出解方　

109學年度高中技藝競賽月即將啟動，不過，這群技優生在中學期間專注精進技藝，保送國立科大後打散在各班，卻因課業不適應，休退學率高達六、七成。教育部長潘文忠表示，台科大、北科大、中科大、雲科大設有技藝專班，讓學生精進技藝，也能銜接課業；教育部也指出，110學年起，各技專校院須另設技優專班並通過技職司審查，才能招收國手等技優生。

潘文忠今天下午出席「109學年度高中技藝競賽月啟動」記者會，今年共有63職種，共吸引2744名學生報名參加。各職種前3名，可技優保甄及推甄進入國立科大或國立大學就讀，前兩名更可獲得海外專業參訪機會。

談及技優生休退學率高，潘文忠會前受訪表示，過去確實發現有一些技藝精湛的學生，進入科大後，在學習適應上碰到困難，後來提出技藝領航計畫，協助學生學習、技術再精進，台科大、北科大、中科大、雲科大也有技藝專班，確實能讓學生精進技藝，也能銜接學業，未來也會持續關注。

為培育我國技職人才，教育部今年7月在技專主管會議中表示，自110學年起，各技專校院須另設技優專班並通過技職司審查，才能招收國手等技優生。此外，雲科大明年技優專班擬從一個班提升為三個班；台科大自102學年起設技優專班，每學期最低學分數也下修為六學分，讓國手不休學也能投入職訓所準備比賽；北科大今年也成立機電技優專班收30人，明年擬增為32人。