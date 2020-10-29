聽新聞
test
0:00 / 0:00
130技優生海外遊學因疫暫緩 潘文忠承諾保障學生權益
為提升高中職技藝賽「金手獎」得主國際視野，教育部去年起讓競賽各職種前兩名，都可獲補助赴海外參訪，不料首屆卻受疫情影響，至今仍未啟程。教育部長潘文忠今天表示，希望能安排在110年寒、暑假期間，但仍要視國際疫情，他也承諾，這些學生權益一定會受保障。
教育部今舉行109學年度高中技藝競賽月啟動記者會，潘文忠會前接受媒體聯訪。他提到，自108學年度開始，增加每個職種的第二名可以到國際參訪，人數從65位提升到130位，不僅能讓自己技藝精進，也能擴充視野。
但受疫情影響，原先各職種前兩名可獲海外專業參訪12天機會，至今仍未成行。潘文忠坦言，確實受疫情影響，這130位學生暫時沒辦法出國，他也希望能安排在110年寒、暑假，但仍要視國際疫情，強調一定會保障學生權益。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言