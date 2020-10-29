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台南幼兒健康提早扎根 國小才做就太慢了

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市提早從幼兒園推動健康促進計畫，讓健康觀念向下扎根。記者鄭惠仁／攝影
台南市提早從幼兒園推動健康促進計畫，讓健康觀念向下扎根。記者鄭惠仁／攝影

衛服部國民健康署今年推出健康促進幼兒園擴大試辦計畫，共有6縣市100所幼兒園參與，南市有25所幼兒園參加，南市教育局表示，幼兒健康觀念要向下扎根，不能等到國小才做，希望將健康知能融入幼兒生活技能中，也提升家長正確的健康觀念。

台南市教育局表示，參與園所依中央規範的視力保健、事故傷害防制、飲食營養及健康體能等4項議題，因地制宜選擇1至2項推動。第一幼兒園長吳雅玲表示，除了教導孩子強化自我健康意識，建立辨識環境危險因子的能力也很重要。園方辦理「事故防制-遊戲安全」健康促進幼兒園試辦方案、設計校園環境小主播、親子共同體驗等活動，並將健康促進的觀念推廣到家庭及社區，共同搭起健康安全促進防護網絡，讓選擇安全遊戲環境的觀念在幼童心中萌芽。

日新國小附設幼兒園則藉由每日60分鐘以上的戶外大肌肉活動，設計多元化的體能遊戲活動及故事化遊戲情境，提升幼兒參與戶外活動的興趣，均衡幼兒的基本動作技能，並發展穩定性、移動性及操作性動作。109學年再加入運動護眼護照，讓幼童和家長共同製作護眼學習單，透過親子共學提升成效。

教育局表示，南市推動健康促進學校計畫，透過政策規畫、校群策略聯盟示範、健康教學活動、社區資源等，全力推動各項健康議題，近年力推「台南市各級學校健康體適能與飲食教育行動計畫」，營造健康安全支持性環境，將運動教學樂趣化，飲食教育在地化，培養規律運動與正確的飲食習慣。

幼兒園 教育局

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