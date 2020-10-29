指科技部消極推動火箭 立委提案凍結2成太空預算

蔡英文總統宣示要發展太空，日前卻傳出科技部擬把主管火箭一事推給交通部。立法院教育及文化委員會今審查科技部預算，立委黃國書提案凍結2成預算，主因是科技部未結合產學界推動發展太空。同時，國內產業和學界已不乏發展火箭製造和發射技術，但科技部規畫的計畫都以衛星為主。

蔡英文政府提出為期10年的第三期太空計畫，行政院長蘇貞昌多次強調，他上任後簽的第一份公文就是251億元的三期太空計畫。國家太空中心將經費分為10年，明年擬編列25億1272萬元預算，不過黃國書提案凍結2成，要求科技部提出如何結合產、官、民間推動火箭製造和發射的完整規畫書面報告，才能動支。

黃國書指出，去年底民間公司晉陞試射火箭，但科技部在相關爭議被報導以前，並未頒訂相關規範和協助。此計畫涉及發射用地、陸海空的國家安全和情資，全由民間公司主導，難行使公權力達成跨部門協調，顯見科技部有卸責、放任之嫌。雖然科技部發布短期科研探空火箭發射場域作業指引，卻缺乏事前積極規畫和相關措施。