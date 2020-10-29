師鐸獎周理慧：我為孩子而來 當老師是件幸福的事

教師要能編織一個「夢」，乘著夢想翅膀追求理想。新北市莒光國小老師周理慧教導孩子敬天愛人、情溫德美、具學習與生活能力，她花更多時間投注教學研究、編輯教材，營造美好學習氛圍，獲得109年師鐸獎肯定。

「教育是人教人，使成為人的事業。」周理慧說，做一個夢很簡單，編織一個夢很困難。孵育教育夢的種子，以愛澆灌、用心涵養。她深知每個孩子都是獨立個體，教育是使孩子愛自己、自在成長；孩子有權利長得跟別人不一樣，要讓他做自己、發揮所長，重視他的獨特性；認同孩子們都具有潛能，不用單一的價值觀評斷任何一個孩子。

遇到班上經濟困苦或情緒問題學生，周理慧會先與家長溝通，不只放學後撥時間陪伴、指導他們做功課，一有機會就替他們申請獎學金，因為想極盡全力拉拔這樣的孩子，她的教室裡總是點著燈。大愛紀錄片曾拍攝一名在四年級前長期被霸凌的女孩，劇情描述周老師和全班的孩子如何幫她、愛她，後來她變得喜歡上學，也開心的升上國中。

周理慧指出，老師用愛帶領孩子學習，做到喜歡每一個孩子、瞭解每一個孩子、營造班級氣氛、建構班級組織、引導有效學習、培養良好生活習慣、密切親師生聯繫。她認為每個孩子都有多元能力，教師就是要協助、幫助及鼓勵，讓學生恰如其分學習，讓每一個孩子愛上學。

投注教育工作33年來，與她有緣成為師生的孩子，點亮了她的心燈。那些流鼻涕的、愛哭的、暴躁的、弱勢的、愛搗蛋的……讓她練就了一身教學好功夫，得以經驗分享。