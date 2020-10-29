師鐸獎陳玉芬期許：讓永中看見世界 世界也看見永中

「我來自宜蘭偏鄉，幾近文盲的母親相信教育能夠讓子女有發揮的舞台。」新北市新泰國中校長陳玉芬在永和國中服務27年，她認為學校如同社會的縮影，貧富、家庭功能、成就動機、家長期待乃至教師專業，都考驗著校長如何傳承與創新，任內努力培養學生能力，包含閱讀、科技與國際觀，獲得109年師鐸獎肯定。

陳玉芬101年接任永和國中校長一職，校務會議上她拋出疑問，「拿掉升學率後，永中還剩什麼？」300多人靜默，空氣瞬間凝結，「我覺得自己彷彿是戳破國王新衣的那個小孩。」

107年她在課發會議中請委員們思考「10年後，Google永和國中的關鍵字」，彙整後的答案是閱讀教育、科技教育與國際教育。這樣的改變，來自6年來與每一位夥伴的對話與投入。

陳玉芬深信，「知識的基礎，必須建立在閱讀上。」她想方設法當學生與書籍之間的媒介者，透過軟硬體兼施，105年獲得教育部閱讀磐石學校殊榮，翻轉了師生只讀教科書的文化。

她極重視學生的學習力，更強調實作力。一位女學生拿著在生科課上做的縮小版課桌椅與她分享，看著學生學會了3D繪圖，很驕傲的說「我看得懂家具的組裝圖喔。」這就是她一直期待的結果，培養學生會生活、懂生活，還要有品味。

陳玉芬強調，人才的競爭不分國界，她想讓永中看見世界，也讓世界看見永中。八年來陸續和紐西蘭、美國的學校簽訂姊妹校，我想讓師生們知道，世界各角落裡，學習是如何進行著。27年來，想要「幫助每一個孩子成功」的心願，從未改變。