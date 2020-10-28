快訊

旺中微信群內容疑似外洩 NCC說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體檢智慧校園／教室有投影機就算「智慧」遭批標準太寬

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
外界批評教育部認定標準太寬，設有投影機或觸控式屏幕的都列為「智慧教室」。圖／聯合報系資料照片
外界批評教育部認定標準太寬，設有投影機或觸控式屏幕的都列為「智慧教室」。圖／聯合報系資料照片

歐美推行智慧校園10年，行政院2017年到2020年的前瞻1.0計畫也砸89.5億元，打造下世代智慧學習環境。不過部分中小學疫情期間實施遠距教學，發現網路只能供兩間教室使用，「智慧」一詞被打上問號。外界另批評教育部認定標準太寬，設有投影機或觸控式屏幕的都列為「智慧教室」，平均每間預算僅6萬元，「計畫很前瞻，設備很基礎」。

部分中小學日前因新冠肺炎疫情實施遠距教學，發現網路頻寬太小，每校只能供兩個班級上網。教育部資科司長郭伯臣對此表示，中央的網路系統不斷更新，比如從3G提升到4G，但第一線中小學硬體設備尚未更新，導致網路慢的。教育部正提撥經費，讓各校頻寬起碼能達300M以上，上網不再卡卡。

至於智慧教室設備過簡，郭伯臣指出，教育部近期調查發現，比起全班齊看大螢幕，個人化的設備更能提升學習成效，因此另執行計畫落實「每兩生用一台平板」；目前每五到六名國中小學生有一台平板。

郭伯臣說，平板入校後，另一挑戰是老師不會運用，教育部再發起「國中小科技輔助自主學習推動計畫」補助三百所學校，要求教師先要參加六小時培訓，了解數位學習資源、數位平台應用等，才提供平板。

長期投入數位教學的新北市龍埔國小教師施信源則說，教室導入大屏幕，只是取代黑板，功能有限；若改讓學生用平板，又容易淪為各做各的，也有限制。他盼政府推動大屏幕和平板整合，讓兩邊教學內容同步，數位教學才能升級。下一步建議導入動態的視訊系統和虛擬實境、擴增實境，跟上教育趨勢。

教育部 疫情

延伸閱讀

體檢智慧校園／AI刷臉合法？教授:曝個資不符比例原則

家長惡夢？幼兒園節慶瘋變裝 教部：要與課程連結

台灣史前進美國課堂！教部與匹茲堡大學簽約合作

全教總籲跟進台東廢政令宣導競賽 教育部回應了

相關新聞

體檢智慧校園／百所大專導入行動支付 9成學生仍投幣

國發會喊出2025年我國行動支付普及率要達九成，教育部配合政策，去年推出為期一年的「大專校院行動支付推動計畫」，約百所大...

《無聲》談特教校性侵案 教部政次觀後感「很沉重」

國片《無聲》票房突破2千萬，入圍多項金馬大獎，靈感來自南部某特教學校集體性侵案，在現實生活中也再度掀起熱議。教育部政務次...

家長惡夢？幼兒園節慶瘋變裝 教部：要與課程連結

萬聖節即將到來，不少幼兒園推出變裝活動，卻也常讓家長為幫孩子打造獨一無二的裝扮而傷腦筋，也出現競逐意味。教育部政務次長蔡...

師鐸獎胡裕仁個別化設計主題活動 教學生有效運用知識

「沒有一個孩子該被忽視或放棄，教育就是要影響及改善他們的志業。」新北市林口高中老師胡裕仁設計個別化探究課程，引發學生學習...

體檢智慧校園／教室有投影機就算「智慧」遭批標準太寬

歐美推行智慧校園10年，行政院2017年到2020年的前瞻1.0計畫也砸89.5億元，打造下世代智慧學習環境。不過部分中...

體檢智慧校園／AI刷臉合法？教授:曝個資不符比例原則

新冠肺炎疫情讓更多智慧工具進入校園，但也帶來隱私權隱憂。國內陸續有學校建置人臉辨識、足跡追蹤、監視器等預防科技設備來增加...

TANet 2020研討會開講！65個領域一把抓

「TANet 2020台灣網際網路研討會」今起在台大綜合體育館盛大召開，2020年適逢TANet 建置30周年，一舉規畫...

大園高中花5000萬換空調 桃園教產工會質疑有問題

換冷氣要花5000多萬元？黃敬平接獲桃園教育產業工會陳情，指出市立大園國際高中校長不顧校內教師反對聲浪，準備「揮霍」55...

台灣史前進美國課堂！教部與匹茲堡大學簽約合作

教育部表示，今年首次與美國匹茲堡大學簽署台灣研究合作備忘錄，由駐紐約教育組代表與該校亞洲研究中心合作進行為期三年的台灣研...

兼職多 本土語師資有過渡條款

目前國內本土語師資兼職比正職多，教育部透過多種管道補足師資缺口，包括現職合格教師取得語言能力認證，但考量教師專業度，教育...

培育本土語師資 退休族搶修課

國家語言發展法規定，一一一學年起閩南語、客家語等本土語言列部定課程。教育部目標一一三學年培育一千名本土語教師。師培大學觀...

霧社事件90周年／原民史觀 將納課綱

霧社事件九十周年，昨在南投縣霧社事件紀念公園舉辦追思祭儀。原民會主委夷將．拔路兒代表總統蔡英文參加，強調將建構原住民族史...

熱門新聞

大園高中花5000萬換空調 桃園教產工會質疑有問題

培育本土語師資 退休族搶修課

台灣史前進美國課堂！教部與匹茲堡大學簽約合作

兼職多 本土語師資有過渡條款

家長惡夢？幼兒園節慶瘋變裝 教部：要與課程連結

聯大學生死傷車禍5年130件 校長今騎車示範慢慢騎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。