體檢智慧校園／教室有投影機就算「智慧」遭批標準太寬

歐美推行智慧校園10年，行政院2017年到2020年的前瞻1.0計畫也砸89.5億元，打造下世代智慧學習環境。不過部分中小學疫情期間實施遠距教學，發現網路只能供兩間教室使用，「智慧」一詞被打上問號。外界另批評教育部認定標準太寬，設有投影機或觸控式屏幕的都列為「智慧教室」，平均每間預算僅6萬元，「計畫很前瞻，設備很基礎」。

部分中小學日前因新冠肺炎疫情實施遠距教學，發現網路頻寬太小，每校只能供兩個班級上網。教育部資科司長郭伯臣對此表示，中央的網路系統不斷更新，比如從3G提升到4G，但第一線中小學硬體設備尚未更新，導致網路慢的。教育部正提撥經費，讓各校頻寬起碼能達300M以上，上網不再卡卡。

至於智慧教室設備過簡，郭伯臣指出，教育部近期調查發現，比起全班齊看大螢幕，個人化的設備更能提升學習成效，因此另執行計畫落實「每兩生用一台平板」；目前每五到六名國中小學生有一台平板。

郭伯臣說，平板入校後，另一挑戰是老師不會運用，教育部再發起「國中小科技輔助自主學習推動計畫」補助三百所學校，要求教師先要參加六小時培訓，了解數位學習資源、數位平台應用等，才提供平板。

長期投入數位教學的新北市龍埔國小教師施信源則說，教室導入大屏幕，只是取代黑板，功能有限；若改讓學生用平板，又容易淪為各做各的，也有限制。他盼政府推動大屏幕和平板整合，讓兩邊教學內容同步，數位教學才能升級。下一步建議導入動態的視訊系統和虛擬實境、擴增實境，跟上教育趨勢。