體檢智慧校園／AI刷臉合法？教授:曝個資不符比例原則

新冠肺炎疫情讓更多智慧工具進入校園，但也帶來隱私權隱憂。國內陸續有學校建置人臉辨識、足跡追蹤、監視器等預防科技設備來增加校園安全，但資安學者指出，國內科技法趕不上科技進步速度，導入人臉辨識可能合法，但它涉及人體生物特徵，指紋、眼睛虹膜一旦被盜，一輩子都有隱私風險。尤其中小學未設資安專業人員，若擅自購入設備卻管理不善，恐侵犯學生個資。

新冠疫情促各級學校導入科技來追蹤師生足跡，如台灣師範大學在疫情期間研發「one day pass」實名制系統，校內師生和登記入校的訪客都是使用者，他們進出大樓要開啟手機系統並掃描QR code打卡，後台可一清二楚看到師生行蹤，一名教師表示「去哪都被記錄，隱私恐外洩」。

台師大資訊中心主任張鈞法說，實名制系統是為防疫需求而設立，日前校內有學生確診，校方確實憑此系統快速掌握足跡，把資料提供政府做疫調。但此系統按個人資料保護法規定來走，所有資料存放廿八天就銷毀。

中小學也陸續購買刷臉系統維護校安，比如新北市青山國中小去年推刷臉入校，學生直呼「上學更新鮮」；台中女中日前在宿舍裝置人臉辨識，引發家長對隱私權的擔憂。

交通大學科技法律研究所所長陳鋕雄說，個資法要求蒐集個資時，要以對隱私侵犯最小的方式來進行，導入人臉辨識不符比例原則。導入系統後，校內若無人能管理和防護資料外洩，等於是幫駭客蒐集個資。

研究資安的成功大學電機系教授李忠憲則說，我國科技法趕不上科技進步速度，校園導入人臉辨識等系統不見得違法。他認為政府更該做的是提升國人資安意識，讓民眾和管理者都不再認為「掉指紋和掉100元損失一樣」。

教育部資科司長郭伯臣說，人臉辨識系統確實比傳統設備更便於管理學生，但它可記錄人類的生物特徵，如資料外流，將侵害學生權益。為補足新興科技入校帶來的問題，教育部去年底已發函各校「校園使用生物特徵辨識技術個人資料保護指引」，一校如採納此類器材，一定要經學生簽名同意。如學生未成年，要經監護人簽名同意。若學生或家長不同意，應提供替代方案，不得影響師生權益。