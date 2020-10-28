家長惡夢？幼兒園節慶瘋變裝 教部：要與課程連結

萬聖節即將到來，不少幼兒園推出變裝活動，卻也常讓家長為幫孩子打造獨一無二的裝扮而傷腦筋，也出現競逐意味。教育部政務次長蔡清華表示，幼兒園活動應與課程連結，也能結合美感教育，讓孩子接觸中西不同文化，老師也要向孩子說明節慶意涵，才不會失去活動本意。

教育部推動美感教育10年計畫，並從幼兒園向下扎根，今天由蔡清華率計畫總主持人、台南大學藝術學院院長林玫君出面說明「幼兒園美感教育扎根計畫」，目前邁入第二期，截至109年，已有255間幼兒園所參與，每年經費約500多萬元，其中也包含離島學校。

林玫君說，為培育幼教教師，目前共創建12個美感社群，包含餐桌美學、攝影美學、戲劇教學、園藝植物等，一年6堂工作坊課程，替幼教師增能，向幼教美感扎根。教育部也說，110年至112年將啟動第三期計畫，經費不會比以前少，希望更多園所來參與。

若以餐桌美學為例，林玫君說，從色彩擺盤、食物分享、情境搭配等，老師學成後，再把知識帶回學校給幼童，引導孩子為每日生活餐點擺盤、情境設計、放音樂，並讓美感教育也能影響家庭，普及在日常生活中。

過去萬聖節、聖誕節常是幼兒園變裝活動主軸，林玫君也提出2點建議，若從文化節慶觀點來看，若學校剛好因應英語教學，那理解另一文化的背景也是有趣的；從美感教育觀點來看，萬聖節主色是橘色跟紅色，若能擷取色彩精華來布置校園，也能達到教學目的。

至於萬聖節裝扮過頭，反讓家長「有壓力」，甚至出現競逐意味？蔡清華補充，將節慶與課程內容連結就顯得重要；林玫君則說，如聖誕節不需要特別強化聖誕老人，反而在聖誕節背後的意義是感恩、給禮物，若能把國外節慶背後對人與人間意義傳達給孩子，活動也不至於太過西式，也能掌握要傳給孩子的教育內容。

蔡清華也提到，學校教育要回歸「教育基本法」，教育不該為單一宗教、政黨、價值觀服務，有些活動源自西方，一開始也有宗教意涵，若從文化節慶觀點來看，可結合學校課程，由老師替小朋友解釋節慶意義，而非單純扮裝。