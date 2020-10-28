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師鐸獎胡裕仁個別化設計主題活動 教學生有效運用知識

聯合報 / 記者 許玉娟/即時報導
新北市林口高中老師胡裕仁。圖／新北市政府提供
新北市林口高中老師胡裕仁。圖／新北市政府提供

「沒有一個孩子該被忽視或放棄，教育就是要影響及改善他們的志業。」新北市林口高中老師胡裕仁設計個別化探究課程，引發學生學習興趣與好奇心，多次拿下教育部教學卓越獎及科技部全國高瞻優良指導及推廣科普教師，並獲得109年師鐸獎肯定。

胡裕仁說，面對快速變遷的社會，思維與方法要改變，加上未來可能被AI智慧取代，應努力培養下一代具有利用知識及終生學習的能力，讓學生提早儲備競爭力。

他表示，各科老師抱怨小揚(化名)上課吵鬧、功課不寫、憤世忌俗、桀驁不遜又叛逆。經過了解及家庭探視後，發現小揚有一名因早產導致重度腦性麻痺、失能且不時癲癇發作的弟弟，必須分擔照護責任。

胡裕仁問小揚，要不要接受挑戰？小揚想了幾天後決定試試看。於是，胡裕仁又把班上有類似狀況的學生小代及阿德(化名)找來，利用周末半天時間，輪流至同學家中，輔導他們進行探究實作。

一開始，每個人都對自己都沒信心。胡裕仁鼓勵他們參加校外創意發明活動，透過一次次獲獎肯定，逐漸建立自信及成就感。受到被肯定的榮譽心驅動，主動大量利用課餘時間投入思考實作。

經過一年多的努力，三名學生不只獲得兩項經濟部專利，更多次在教育局、教育部、各頂尖大學及知名企業辦的競賽中勇奪各項比賽的冠、亞軍，實現被肯定的理想，更同時錄取多所國立大學。

胡裕仁去年代表林口高中拿下有中學諾貝爾獎美稱的旺宏科學獎，獲頒『指導教師特別貢獻獎』，成為新北市18年來首位獲獎教師。

教育部 林口

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