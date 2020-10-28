TANet 2020研討會開講！65個領域一把抓

「TANet 2020台灣網際網路研討會」今起在台大綜合體育館盛大召開，2020年適逢TANet 建置30周年，一舉規畫65個相關領域，由產、官、學界專家學者分享，並交流網際網路相關最新知識與技術。

TANet 2020研討會由教育部與科技部、國立台灣大學共同舉辦，今年以「智慧網路新絲路、數位國家新紀元」為主軸，論文主題涵蓋「5G網路通訊」、「量子通訊」、「物聯網」、「車載網路」、「前瞻資安研發」、「區塊鏈」、「人工智慧及其應用」、「虛擬／擴增／混合實境技術與應用」、「智慧醫療資訊應用」與「線上學習」等65個領域，本次共計有326篇論文及31篇海報發表、10場科技工作坊參展。

教育部表示，研討會同時舉行科技部資訊工程學門、智慧計算學門成果發表會，各領域資訊從業人員踴躍參與，另由國網中心舉辦的資安攻防實務演練，會中相關議題討論勢將十分充實熱烈。

研討會現場也邀請多名學者，包含前Google台灣分公司總經理簡立峰、國家高速網路與計算中心主任史曉斌、國立成功大學資訊工程學系特聘教授兼成大醫院健康數據中心執行長蔣榮先、中華電信網路處副總經理康崇原等人。另有26個網際網路先進軟硬體與系統整合廠商參展，透過技術交流的同時，促進產學合作。

為慶祝TANet成立30週年，研討會舉辦「TANet 30回顧與展望」專題論壇，透過回顧TANet 30年來的建設，進而展望未來的無限可能性。會中也邀請歷任教育部電算中心主任及資訊及科技教育司司長、台灣網路領域學者、區網、縣（市）網路中心等多年來共同努力及貢獻的TANet伙伴，一起參與TANet 30周年慶祝活動。

教育部指出，主辦單位設計多項結合創新科技活動，包含結合TANet相關歷史、發展和成果為主軸的密室逃脫闖關遊戲，與會者可運用大會QR-Code進行活動累積大會虛擬貨幣兌換獎項，現場體驗TANet 網路成長及各種資安挑戰的闖關遊戲等活動。