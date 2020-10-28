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大園高中花5000萬換空調 桃園教產工會質疑有問題

聯合報 / 記者鄭國樑曾增勳／桃園即時報導
大園國際高中傳出校方有意花數千萬元換裝空調。圖／取自大園國際高中官網
大園國際高中傳出校方有意花數千萬元換裝空調。圖／取自大園國際高中官網

換冷氣要花5000多萬元？黃敬平接獲桃園教育產業工會陳情，指出市立大園國際高中校長不顧校內教師反對聲浪，準備「揮霍」5500萬元校務基金建置儲冰式冷氣設備，等於要花光基金。

大園國際高中是著名雙語公立高中，辦學卓越。黃敬平認為校長政策與校內缺乏共識，請教育局嚴格監督，倘有該項工程或高額的其他工程，政風室也應積極介入調查。記者致電校長，但校長未接電話，尚不知回應。

教育局今天中午表示，上午跟校方了解情況，初步回覆是學校目前還在對設置「儲冰式空調系統」，進行校內溝通會議，因尚未有共識，假設未來校內仍有需求，校方將會將相關效益評估報局審核。

黃敬平說，每一所市立高中所繳的學費，市政府都會撥補挹注該校作為校務基金使用，12年國教教育部補助學校政策，教育部也會結算經費補助撥給學校，因此校務基金就像是學校的小金庫，金額可達上千萬元。

桃園市大園區家長會長協會理事長宋惠君說，校方一個多月前開會說明汰換空調計畫時，有邀請學校家長會長和委員，也要協會出席，她仔細聽校長說明，出發點是為了更環保、更省電節能減炭，聽起來用意良好，如果老師和家長有虞慮，還是要好好溝通，相信如果真的，好處多又不影響校務正常運作，大家還是會支持。

桃園教育產業工會提供黃敬平的資料顯示，大園國際高中現在各班都有冷氣，學校一年總電費約435萬元，用在冷氣的電費約120萬元。校長朱元隆認為換成儲冰空調系統，每年運轉電費約116萬，看起來省一些，但是另外要加上維護保養費用每年10萬元，等於不僅沒有省下電費，還要花5500萬元建置。工會接到學校不同的意見，強調，5、6千萬元的校務基金是10幾年來全校教職員節省而來，不應恣意揮霍。

桃園教育產業工會指出，該校今年8月校務會議通過的109至112年度學校中長期發展計畫，建置儲冰式冷氣在109及110年度，並沒有編任何預算；而且111年度優先順序為15，內容只有與廠商合作，不僅違反學校中長期發展計畫順序，並跳過學校教師開校務會議的訴求，想要直接利用校務發展委員會強行通過，啟人疑竇，主管機關應嚴加監督。

教育部 教育局

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