台灣史前進美國課堂！教部與匹茲堡大學簽約合作

教育部表示，今年首次與美國匹茲堡大學簽署台灣研究合作備忘錄，由駐紐約教育組代表與該校亞洲研究中心合作進行為期三年的台灣研究計畫，計畫名稱為「以台灣為中心的全球亞洲計畫」。今年10月已舉辦首場線上台灣研究講座，邀請知名歷史學教授Dr. Evan Dawley主講「成為台灣人：20世紀臺灣的宗教、民族意識與殖民主義」。許多匹茲堡大學師生對近代台灣意識形成過程感興趣，多人參與講座並踴躍提問。

教育部表示，與匹大合作的台灣研究計畫內容從歷史、文化、政治、經濟及社會發展等議題，探討台灣在亞洲全球化過程中所扮演的關鍵角色，並藉由開設課程、研討會及辦理台灣電影展等多元活動方式，帶領匹茲堡大學師生認識台灣。

這計畫有三個合作面向，第一是在匹茲堡大學開設大學部及研究所課程。其中一門課程將探討台灣移民的遷徒流動，另一門課程係研究16世紀至今的台灣近代史，以培養新世代的台灣研究學者。

其次是融合台灣研究和亞洲研究中心既有的社區外展計畫，推動台灣研究擴及數千名中小學學生、老師及大學生。第三是由匹茲堡大學舉辦台灣研究講座、研討會以及台灣電影展，講座專題將以台灣歷史與經濟發展、台灣僑民和台灣宗教與地方發展作為主軸。

教育部國際司表示，匹茲堡大學亞洲研究中心是美國學術界在東亞研究領域的先驅，多名學者皆是東亞研究的翹楚，包括中央研究院院士許倬雲。儘管備忘錄完成簽署時，匹茲堡大學受新型冠狀肺炎影響，該校仍期盼藉由本項合作，協助該校亞洲研究中心更上一層樓。