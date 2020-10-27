現職師拿語言證教本土語 教育部研議設「過渡條款」

國家語言發展法通過，111學年起中小學生必修本土語言，包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和手語，根據現行課綱草案，未來國小、國中學生每周都必修一節本土語言，高中在三年內要修完兩學分。但目前國內本土語師資兼職比正職多，教育部透過多管道補足師資缺口，其中包含現職合格教師取得語言能力認證，但考量教師專業度，教育部內正討論「過渡條款」，未來這類本土語言師資，可能須再達成某程度進修，才可以繼續教學，已公布的客語師培聘用辦法，也不排除再修正。

因應本土語師資需求，教育部去年三讀通過「師資培育法」修正案，讓本土語言師資培育更加多元，包括職前培育、在職進修、第二專長、學士後專班等管道。今年2月，教育部與客家委員會正式公布「高級中等以下學校及幼兒園客語師資培育資格及聘用辦法」，明定師資資格、培育、聘用等事項，但閩南語、原住民與仍僅止於預告草案，未正式公布。

根據現行公告版本，各類本土語言師資共有5種類型，其中亦包含取得語言認證的現職教師，目前在各縣市也有不少合格教師取得語言認證，協助教授本土語，但教育部表示，以教師專業度考量，未來這類師資可能不得再教本土語，或是要達成某程度進修，才可以繼續教學，目前仍在討論階段。

教育部表示，目前還未形成辦法規定，也要去看本土語言課綱對課程師資、授課節數等需求，將影響師資量，會在111學年度本土語課綱出爐前確定此事。

不過，目前客語師資辦法已搶先公布，閩南語、原住民族語雖已預告，但仍未正式上路。教育部坦言，客語、閩南語、原住民族語辦法中也沒有過渡條件，「後來在師資素質上有另一個說法」，客語一樣會面臨過渡期問題，不排除再修正。

教育部表示，要推本土語言國家政策，現場還沒辦法培養出足夠老師，短期內一定得靠取得語言認證的合格教師，但過渡期以後，仍希望能回歸正統師資培訓，也期望年輕人若有本土語言基礎也能來修師培，在修師培過程中增強語言能力，對文化傳承才更有幫助。