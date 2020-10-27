北市國小生自帶打火機遭灼傷！校方：加強宣導

台北市逸仙國民小學一名六年級學生今天（27日）中午傳出在實驗室打翻酒精燈，臉部及左胸部受到10%灼傷情形。逸仙國小學學務主任王志豪表示，並非實驗室打翻酒精受傷，經初步了解為學生自帶打火機與隨身酒精消毒噴瓶，於校園內燃燒物品，其中一位孩子拿出隨身用消毒酒精噴瓶噴向火源導致瞬燃。

逸仙國小中午12時30分下課時間，學校學生發傷燒燙傷事件，造成學生顏面及胸口有二級燒燙傷，事件發生後生立即送健康中心進行初步處理，同時通報119救護車送醫。

王志豪指出，事發當下同學立即帶受傷學生至健康中心由護理師進行處理，護理師檢傷後通報119，由導師陪同送醫，經初步了解須住院觀察，學校亦會提供必要協助。至於，小學生為何攜帶打火機在身，王志豪表示，學生恢復健康後，將會進一步釐清原因。

王志豪強調，後續學校也會針對學生有關人身安全，與隨身攜帶物品向學生及家長進行宣導，強化校園安全。關於受傷學生，校方將會盡責照顧受傷學生，並提供相關協助；其他孩子則進行個別及團體輔導工作，降低學生焦慮及不安行為。