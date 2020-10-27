全教總籲跟進台東廢政令宣導競賽 教育部回應了

各類政令宣導的繪畫比賽在台灣校園相當常見，近日台東縣政府發布公文，宣示教育處停辦政令宣導式的競賽，將自主學習空間還給老師和學生。教育團體予以高度肯定，呼籲教育部及地方政府跟進。對此，教育部表示，相關教育競賽、活動應回歸教育本質，朝整合、簡化或其它方式辦理，以減少教師行政負荷，需中央地方共同努力。

台北市中山女中美術教師、教育部美術學科中心種子教師傅斌暉本月中在媒體投書，點出宣導繪畫比賽對幼兒的傷害，這類競賽也常讓學校老師累壞，此文一出，台東縣府率先以公文向各級學校宣示，未來將停辦政令宣導式的競賽，也不同意學校配合教育處外單位辦理與政令宣導有關的繪畫、作文、藝文等比賽。

全教總今下午也發布新聞稿，肯定台東縣政府行政減量誠意，並呼籲教育部及各縣市政府比照辦理。

教育部表示，為推動行政減量，教育部多年來致力於推動「各類訪視評鑑減量」、「宣導性或周知性公文數位化」、「教育訓練、研習及說明會簡化」、「調查及申請、審查、成果報送資料簡化」等，各類評鑑訪視、公文調查及成果報告，採取消或簡化方式辦理。

教育部說，相關教育競賽、活動應回歸教育本質，朝整合、簡化或其它方式辦理，以減少教師行政負荷，共促校務及教學運作順暢；有關行政減量的推動，需中央與各地方政府共同努力。