台東縣停辦政令宣導競賽 全教總籲教育部、外縣市跟進

反毒、防疫、防火防災、防制酒駕等政令宣導的繪畫比賽在台灣校園相當常見，近日台東縣政府發布公文，宣示教育處停辦政令宣導式的競賽，且未來政令宣導，應思考轉變宣導模式，將自主學習空間還給老師和學生。教育團體予以高度肯定，不僅能行政減量，孩子創意也不設限，呼籲教育部及地方政府跟進。

台北市中山女中美術教師、教育部美術學科中心種子教師傅斌暉本月中在媒體投書，點出宣導繪畫比賽對幼兒的傷害，這類競賽也常讓學校老師累壞，此文一出，也讓不少教師、家長直呼是「說出心聲」，獲廣大迴響。

台東縣府也開第一槍，昨以公文向各級學校宣示，未來將停辦政令宣導式的競賽，也不同意學校配合教育處外單位辦理與政令宣導有關的繪畫、作文、藝文等比賽。

對此，傅斌暉肯定台東縣府魄力，他受訪時指出，從藝術發展歷程來看，以藝術手段做政令宣導，是極權國家的作法，如今在台灣仍存在，也是早期藝術為政治服務的延續，但教學實務現場太多事，師生根本抽不出時間去思考這回事，也就成了「例行公事」。

一名高中教師也抱怨，學校會限定高一每班都要做壁報在校內比賽，比如性別平等專題、家庭教育課程、環境教育等專題，海報出爐後，學校也可作為專題呈報給教育局作為政令宣導的績效，學生環保意識也沒因環保比賽而有顯著效果，校園霸凌也存在。

全國家長團體聯盟理事長謝國清表示，一直以來教育現場都強調「競爭」，不只課業要拚第一，若拿不到第一，就拚管樂，或其他藝文項目，社會應朝彼此合作共享來發展。他也說，如果政令宣導競賽能達成宣傳效果，「那社會就會很美好了」，但事實上並沒有。

若真要政令宣導，傅斌暉舉例，曾有勞工單位辦建築安全體驗營隊活動，裡面有修電塔模擬，讓孩子在電塔模擬環境中，由勞工處同仁帶領孩子角色扮演，每一個點都是在宣導安全，讓孩子從遊戲中學習、近身體驗。

全國教師工會總聯合理事長侯俊良也替教師喊話，若各地方有單位想透過這樣的方式做政令宣導、徵集作品，建議教育局處可開一個競賽平台，讓師生可以自行搜尋、參與，也不會造成基層教師負擔。