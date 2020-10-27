快訊

翻車、斷軌…台鐵出包出不完 監委要查

共機天天來擾！運8遠干機遭我驅離 國防部首公布畫面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東縣停辦政令宣導競賽 全教總籲教育部、外縣市跟進

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

反毒、防疫、防火防災、防制酒駕等政令宣導的繪畫比賽在台灣校園相當常見，近日台東縣政府發布公文，宣示教育處停辦政令宣導式的競賽，且未來政令宣導，應思考轉變宣導模式，將自主學習空間還給老師和學生。教育團體予以高度肯定，不僅能行政減量，孩子創意也不設限，呼籲教育部及地方政府跟進。

台北市中山女中美術教師、教育部美術學科中心種子教師傅斌暉本月中在媒體投書，點出宣導繪畫比賽對幼兒的傷害，這類競賽也常讓學校老師累壞，此文一出，也讓不少教師、家長直呼是「說出心聲」，獲廣大迴響。

台東縣府也開第一槍，昨以公文向各級學校宣示，未來將停辦政令宣導式的競賽，也不同意學校配合教育處外單位辦理與政令宣導有關的繪畫、作文、藝文等比賽。

對此，傅斌暉肯定台東縣府魄力，他受訪時指出，從藝術發展歷程來看，以藝術手段做政令宣導，是極權國家的作法，如今在台灣仍存在，也是早期藝術為政治服務的延續，但教學實務現場太多事，師生根本抽不出時間去思考這回事，也就成了「例行公事」。

一名高中教師也抱怨，學校會限定高一每班都要做壁報在校內比賽，比如性別平等專題、家庭教育課程、環境教育等專題，海報出爐後，學校也可作為專題呈報給教育局作為政令宣導的績效，學生環保意識也沒因環保比賽而有顯著效果，校園霸凌也存在。

全國家長團體聯盟理事長謝國清表示，一直以來教育現場都強調「競爭」，不只課業要拚第一，若拿不到第一，就拚管樂，或其他藝文項目，社會應朝彼此合作共享來發展。他也說，如果政令宣導競賽能達成宣傳效果，「那社會就會很美好了」，但事實上並沒有。

若真要政令宣導，傅斌暉舉例，曾有勞工單位辦建築安全體驗營隊活動，裡面有修電塔模擬，讓孩子在電塔模擬環境中，由勞工處同仁帶領孩子角色扮演，每一個點都是在宣導安全，讓孩子從遊戲中學習、近身體驗。

全國教師工會總聯合理事長侯俊良也替教師喊話，若各地方有單位想透過這樣的方式做政令宣導、徵集作品，建議教育局處可開一個競賽平台，讓師生可以自行搜尋、參與，也不會造成基層教師負擔。

台東 教育部 教育局

延伸閱讀

影／1萬多名學生打靶各開5槍 203旅靶場整天槍聲四起

高科大校務會議教師代表疑過低 教育部：未違法

學習歷程檔案再惹議 教育部自承2不足

把素養變教學內容好難？ 教育部回應了

相關新聞

「光明與黑暗同呈現於人」 七等生辭世文化部長表哀思

作家七等生（本名劉武雄）24日辭世，享壽81歲。文化部今表示，七等生創作以小說為主，兼及詩與散文，作品同時呈現作家追求真...

民團呼籲勿讓「輔導辦法」成為「空有形式的機制連結」

針對行政院推出「兒童及少年偏差行為輔導及預防辦法」草案,作為社福、教育部門銜接兒少偏差行為預防輔導與「少事法」間的連結與...

高科大校務會議教師代表疑過低 教育部：未違法

高教工會今舉行記者會表示，校務會議的教師代表至少應占全體二分之一，但高雄科技大學合校後，校務會議的「教師代表」竟陸續混入...

教師被投訴3次得報教局 教團：投訴量化嚴重打擊士氣

台中市教育局要求各校統計彙整校內人員遭投訴達3次以上回報，台中市教師職業工會要求廢止這項彙整行動，工會認為投訴量化，只是...

台東縣停辦政令宣導競賽 全教總籲教育部、外縣市跟進

反毒、防疫、防火防災、防制酒駕等政令宣導的繪畫比賽在台灣校園相當常見，近日台東縣政府發布公文，宣示教育處停辦政令宣導式的...

台灣金廚獎廚藝競賽 樹德家商餐管科奪2金17銀6銅

台灣餐飲產業工會在高雄晶頂101餐廳，舉辦第三屆金廚獎廚藝交流競賽，來自北、中、南各地高中職、大專院校及社會組共125隊...

憂學太少影響升學 明星高中生搶修數A

108課綱高中數學提早在高二分流，教師指出，首屆明星高中高二生選修數學情形不均勻，學生怕選程度較易的數Ｂ學太少，影響升學...

校務會議教師代表僅三成？ 高科大反駁：是五成四

高教工會今在台北舉行記者會，指校務會議的教師代表至少應占全體二分之一，但高雄科技大學合校後，校務會議的「教師代表」竟陸續...

台灣最具爭議的現代主義小說家 小說家「七等生」辭世享壽81歲

小說家七等生24日因癌症辭世，享壽81歲。七等生本名劉武雄，1939年生，苗栗縣通霄鎮人，畢業於台北師範學院（今國立台北教育大學）藝術科校友（48級），曾任小學教員多年，40歲退休後專心寫作，為台灣現代主義代表作家。

鼓勵生育減輕負擔 屏東含分班第14間非營利幼兒園啟用

屏東縣政府今天上午於長治鄉長興國小舉辦「長興非營利幼兒園」揭牌啟用儀式，於此同時，縣內第14間非營利幼兒園正式營運，屏東...

民主開倒車？ 高教工會批高科大校務會議教師代表剩三成

高教工會今舉行記者會表示，校務會議的教師代表至少應占全體二分之一，但高雄科技大學合校後，校務會議的「教師代表」竟陸續混入...

科普列車出發！ 環島4天邀學童上車做實驗

科技部與台鐵合作的科普環島列車今天從台北車站出發，科技部表示，這輛八節車廂的火車，今天起到10月29日間，用四天繞行台灣...

熱門新聞

憂學太少影響升學 明星高中生搶修數A

明星高中生搶修數A 衝擊分流

志願參採不同！數A數B兩科變必考 學生還得「加把勁」

美疫情嚴峻口罩像黃金一樣貴！輔仁中學捐1.4萬片口罩

氣質美眉花6年取得獸醫雙聯學位 要成為獸醫心臟科權威

高科大校務會議教師代表疑過低 教育部：未違法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。