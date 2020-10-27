鹿江中小學校舍施工 明年小一新生招生暫緩

彰化縣鹿江國際中小學是彰化第一間公辦公營雙語實驗學校，今年開辦第二年，彰化縣政府再補助第三期校舍新建工程經費，新建1棟活動中心及1座200公尺操場，包括籃球場、座位席、運動傷害防護室等，可提供師生及居民優質的運動環境，工程預計在民國111年6月完工，縣府考量到學生安全，原本規劃明年招生的小學部先暫緩。

鹿江國際中小學第一期校舍新建工程去年完工，興建18間教室及圖書館，第二期校舍新建工程也在今年9月底提前竣工，共興建38間教室，彰化縣長王惠美今天上午參加第三期校舍新建工程動土典禮。

王惠美表示，縣府經費對於教育的投資比例最多，鹿江中小學現在進行第三期新建工程經費1億1725萬元，活動中心將以清水磚及斜屋頂的在地元素融入現代簡約俐落的線條，與鹿港傳統街屋建築相互呼應，融合落羽松大道及鹿港傳統「九曲巷」在地意象的校舍，日前已由縣府推薦參選有「工程界奧斯卡」之稱的第20屆「公共工程金質獎」，希望爭取佳績。

鹿江中小學是公辦公營的雙語學校，開辦以來就成為焦點，國中部每星期10堂英語課，其中4堂由外籍師資上課，每年招收80人，因報名踴躍須抽籤入學。