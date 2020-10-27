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鹿江中小學校舍施工 明年小一新生招生暫緩

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣鹿江國際中小學第三期校舍新建今天舉行工程動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣鹿江國際中小學第三期校舍新建今天舉行工程動土典禮。記者林敬家／攝影

彰化縣鹿江國際中小學是彰化第一間公辦公營雙語實驗學校，今年開辦第二年，彰化縣政府再補助第三期校舍新建工程經費，新建1棟活動中心及1座200公尺操場，包括籃球場、座位席、運動傷害防護室等，可提供師生及居民優質的運動環境，工程預計在民國111年6月完工，縣府考量到學生安全，原本規劃明年招生的小學部先暫緩。

鹿江國際中小學第一期校舍新建工程去年完工，興建18間教室及圖書館，第二期校舍新建工程也在今年9月底提前竣工，共興建38間教室，彰化縣長王惠美今天上午參加第三期校舍新建工程動土典禮。

王惠美表示，縣府經費對於教育的投資比例最多，鹿江中小學現在進行第三期新建工程經費1億1725萬元，活動中心將以清水磚及斜屋頂的在地元素融入現代簡約俐落的線條，與鹿港傳統街屋建築相互呼應，融合落羽松大道及鹿港傳統「九曲巷」在地意象的校舍，日前已由縣府推薦參選有「工程界奧斯卡」之稱的第20屆「公共工程金質獎」，希望爭取佳績。

鹿江中小學是公辦公營的雙語學校，開辦以來就成為焦點，國中部每星期10堂英語課，其中4堂由外籍師資上課，每年招收80人，因報名踴躍須抽籤入學。

鹿江中小學校長黃俊偉說，學校規劃的英語課是透過英語學習文化、科技、傳藝等領域，原本國小部預定明年招收小一新生，但縣府考量還在施工期間，希望等到校園環境更加完善後再招收，明年會持續招收國中新生，但小一新生招生先暫緩招生。

彰化縣鹿江國際中小學第三期校舍新建工程動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣鹿江國際中小學第三期校舍新建工程動土典禮。記者林敬家／攝影
鹿江國際中小學第三期校舍新建工程動土，將新建活動中心、運動場。圖／彰化縣政府提供
鹿江國際中小學第三期校舍新建工程動土，將新建活動中心、運動場。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美等人今天出席鹿江國際中小學第三期校舍新建工程動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天出席鹿江國際中小學第三期校舍新建工程動土典禮。記者林敬家／攝影

鹿港 王惠美

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