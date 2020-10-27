台灣金廚獎廚藝競賽 樹德家商餐管科奪2金17銀6銅

台灣餐飲產業工會在高雄晶頂101餐廳，舉辦第三屆金廚獎廚藝交流競賽，來自北、中、南各地高中職、大專院校及社會組共125隊選手競技。樹德家商餐飲管理科摘下中餐組和烘焙組2座金廚獎，以及17銀、6銅。

金廚獎廚藝交流競賽聘請餐飲集團知名大廚師擔任評審，規定比賽作品中餐組指定菜色需以海鮮為主菜，烘焙組以咖啡為主題藝術蛋糕或點心，採現場冷展靜態展示。

中餐組金廚獎得主樹德家商學生陳彥霖指出，參賽作品名稱為「花好月圓」的發想，來自滿花盛開、家人團聚的幸福時光，利用最簡單原始的食材結合海鮮，做出一道精美料理來展現花好月圓愛的烹調。

指導老師楊和憲說，從構想設計到實作，從失敗到完成，選手利用放學及假日到校不斷的練習切磋，透過比賽選手訓練，除了在廚藝上循序漸進而昇華為熟稔，更精湛的是融入藝術原素結合畫盤技巧及蔬果雕刻讓成品更添色彩。

烘焙組金廚獎得主學生曾郁涵的作品是「400次之戀」，讓400次咖啡與巧克力布朗尼結合跳躍於咖啡音譜上，點綴水果成為一盤美麗的水果樂譜，享受戀愛的甜滋味。

樹德家商烘焙指導老師吳盈潔表示，透過比賽讓參賽學生了解咖啡融入點心的多元性，激發學生的創意在比賽「實戰」中發揮出來，學生也能汲取參賽各組的經驗，厚實自己烘焙製作技術。