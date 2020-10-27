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台灣金廚獎廚藝競賽 樹德家商餐管科奪2金17銀6銅

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
第三屆金廚獎廚藝交流競賽陳彥霖得獎作品名稱「花好月圓」。圖／樹德家商提供
第三屆金廚獎廚藝交流競賽陳彥霖得獎作品名稱「花好月圓」。圖／樹德家商提供

台灣餐飲產業工會在高雄晶頂101餐廳，舉辦第三屆金廚獎廚藝交流競賽，來自北、中、南各地高中職、大專院校及社會組共125隊選手競技。樹德家商餐飲管理科摘下中餐組和烘焙組2座金廚獎，以及17銀、6銅。

金廚獎廚藝交流競賽聘請餐飲集團知名大廚師擔任評審，規定比賽作品中餐組指定菜色需以海鮮為主菜，烘焙組以咖啡為主題藝術蛋糕或點心，採現場冷展靜態展示。

中餐組金廚獎得主樹德家商學生陳彥霖指出，參賽作品名稱為「花好月圓」的發想，來自滿花盛開、家人團聚的幸福時光，利用最簡單原始的食材結合海鮮，做出一道精美料理來展現花好月圓愛的烹調。

指導老師楊和憲說，從構想設計到實作，從失敗到完成，選手利用放學及假日到校不斷的練習切磋，透過比賽選手訓練，除了在廚藝上循序漸進而昇華為熟稔，更精湛的是融入藝術原素結合畫盤技巧及蔬果雕刻讓成品更添色彩。

烘焙組金廚獎得主學生曾郁涵的作品是「400次之戀」，讓400次咖啡與巧克力布朗尼結合跳躍於咖啡音譜上，點綴水果成為一盤美麗的水果樂譜，享受戀愛的甜滋味。

樹德家商烘焙指導老師吳盈潔表示，透過比賽讓參賽學生了解咖啡融入點心的多元性，激發學生的創意在比賽「實戰」中發揮出來，學生也能汲取參賽各組的經驗，厚實自己烘焙製作技術。

樹德家商校長陳茂霖表示，餐飲管理科選手們經過一個多月的努力，互相切磋廚藝，終能脫穎而出，為個人在技能上更添自信，也替樹德爭取榮耀。

樹德家商餐飲管理科在第三屆金廚獎廚藝交流競賽，摘下中餐組和烘焙組2座金廚獎，以及17銀、6銅。圖／樹德家商提供
樹德家商餐飲管理科在第三屆金廚獎廚藝交流競賽，摘下中餐組和烘焙組2座金廚獎，以及17銀、6銅。圖／樹德家商提供
樹德家商學生曾郁涵獲第三屆金廚獎廚藝交流競賽烘焙組金廚獎。圖／樹德家商提供
樹德家商學生曾郁涵獲第三屆金廚獎廚藝交流競賽烘焙組金廚獎。圖／樹德家商提供
樹德家商學生陳彥霖獲第三屆金廚獎廚藝交流競賽中餐組金廚獎。圖／樹德家商提供
樹德家商學生陳彥霖獲第三屆金廚獎廚藝交流競賽中餐組金廚獎。圖／樹德家商提供
第三屆金廚獎廚藝交流競賽烘焙組金廚獎得主樹德家商學生曾郁涵作品「400次之戀」。圖／樹德家商提供
第三屆金廚獎廚藝交流競賽烘焙組金廚獎得主樹德家商學生曾郁涵作品「400次之戀」。圖／樹德家商提供

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