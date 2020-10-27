憂學太少影響升學 明星高中生搶修數A

108課綱高中數學提早在高二分流，教師指出，首屆明星高中高二生選修數學情形不均勻，學生怕選程度較易的數Ｂ學太少，影響升學機會，搶修難度較高的數Ａ，比如北一女中只開一班數Ｂ；社區高中社會組學生則多修數Ｂ。

補教業者則說，補習班開兼教數Ａ和數Ｂ的班最受歡迎，有失分流美意。高中教師憂心，此制若讓學生兩科都不敢放，學習範圍將大於舊課綱，恐帶來沉重壓力。

本報採訪多名高中數學教師，建國中學這學期有兩班學生選修數Ｂ，主要是未來打算專攻法律系的學生。台中一中也有兩班學生修數Ｂ，一個是以升讀文科為主軸的普通班，另外是校內語文資優班、美術班合併選修數Ｂ。

北一女中不同於前述學校，採學生自由修課的跑班制，任一類組學生都可自由選修數Ａ或數Ｂ，更能看出學生意向。選課截止時，數Ｂ只開成一班約30人修課。

台北市成功高中校長孫明峯說，以數Ｂ為主的「文藝班群」僅七位學生，平常上課跟著修數Ａ的「法商班群」，僅在數學課時「另立門戶」。

社區型高中狀態則不同，南港高中一名數學教師表示，校內高二社會組共五班，只有一班學習數Ａ，其餘四班上數Ｂ。校方在選課前曾和學生分析大學校系參採數Ａ或數Ｂ的趨勢，校內生盼錄取的前段私立大學商管等系，大多參採數Ｂ，學生因此按課程諮詢結果選課。台南縣北門高中高二社會組共五班，社會組一半選數Ａ、一半選數Ｂ，最後數Ｂ開三班，尚屬平均。

孫明峯坦言，自然組多選數Ａ，社會組學生涵蓋數Ａ、數Ｂ，對程度較好的社會組學生來說，基於升學，兩科都不敢放手。如果數Ａ學生盤踞數Ｂ高分群，恐讓數學較不好的學生更沒機會翻身，數學又何必分科？

「學生程度若還可以，能多上就多上。」成功高中教學組長，也是數學教師的詹惠雯形容，過去指定考試數甲、數乙是一塊大餅，數乙只上其中一部分，如今數Ａ、數Ｂ教學內容不同，以空間概念來說，數Ａ要計算空間中的向量運轉、平面與直線方程式，較重計算邏輯；數Ｂ則由球面上的經緯度計算空間座標，較重生活應用。

高中數學學科中心代表、建國中學數學老師曾政清說，108課綱數學課提早在高二分流，高二分數Ａ、數Ｂ兩科，當中數Ａ偏向自然組課程規畫，數Ｂ則偏向社會學科，著重社會組學生的數感培育，教材以生活應用為訓練內涵。

數Ｂ對應的是低數學需求的一端，學習量約數Ａ的三分之二，雖然教得少，但精益求精，盼加強學生對數學的興趣和應用能力。