高科大校務會議教師代表疑過低 教育部：未違法
高教工會今舉行記者會表示，校務會議的教師代表至少應占全體二分之一，但高雄科技大學合校後，校務會議的「教師代表」竟陸續混入行政主管或學術主管，導致非主管的教師代表比例未達全體二分之一，難以民主監督校務發展。如今教師代表只剩三成，學術與行政主管代表竟達五成二。教育部回應，這樣的做法並沒有違反大學法。
高科大教師會理事許光城指出，校方108學年度第四次校務會議修訂通過組織規程中，有關校長續任採低門檻，也就是校務會議出席代表二分之一以上同意，校長去職卻採高門檻，要校務會議全體代表二分之一以上連署，全體代表三分之二以上同意。校務會議所修定的組織規程已完全失去平衡監督功能。
教育部技職司專門委員柯今尉表示，教師代表要經選舉產生，所以兼任學術與行政主管身分的教師，如經選舉程序被選為教師代表，沒有違反大學法規定。
技職司說，為兼顧大專校院運作穩定性的實務考量，教育部已說明，兼任學術與行政主管的教師，如未出任校務會議的學術與行政主管代表，不能剝奪他以教師身分參與校務會議的機會。全校教師既選擇兼任學術與行政主管的教師為教師代表，也就是認可他們的雙重身分不會影響教師權益。
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