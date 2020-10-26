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教師被投訴3次得報教局 教團：投訴量化嚴重打擊士氣

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中市教育局要求學校統計7到9月被投訴3次以上的教師，彙整給教局。台中市教師職工會要求停止打擊教師士氣。圖／聯合報少資料照片
中市教育局要求學校統計7到9月被投訴3次以上的教師，彙整給教局。台中市教師職工會要求停止打擊教師士氣。圖／聯合報少資料照片

台中市教育局要求各校統計彙整校內人員遭投訴達3次以上回報，台中市教師職業工會要求廢止這項彙整行動，工會認為投訴量化，只是徒具形式、不分種類要求學校填報，徒增困擾，更有打擊教師士氣之嫌。教育局主任秘書王淑懿表示，因之前發生多次校園教師不適任案，教局希望掌握校園現況，提早預防，會再研議。

中市教育局10月22日要求各級學校填復今年7月至9月學校校內人員遭投訴達3次（含）以上事件彙整表，教師職業工會認為，學校是教育機關非服務機構，對家長的投訴應有調查、溝通之責；但親師間溝通應建立在對孩子輔導管教意見交換，而不是家長一投訴，就先入為主認定是教師單方面疏失。

教育局要求學校填復校園投訴事件彙整表，對投訴內容、投訴類型並沒有定義，要求填報將徒增學校行政工作負擔，且事件問題真相及解決毫無助益，且對被量化表列的遭投訴教師有失公允，反讓親師溝通失焦。

工會建議，如果學校有發生教師違反法令的投訴案，教育局理應依法監督要求學校落實調查釐清、處理，保障學生權益，不應徒具形式、不分種類要求學校填報，學校行政功能定位因而混淆，徒增困擾，更有打擊教師士氣之嫌。台中市教育局應回歸業務本質，廢止此項學校彙整表填復。

教育局指出，這是第二次調查，因應發生多次教師不適任案，有人建議採取吹哨制度，但教局請教專家學者都認為校園不宜，建議先掌握有風險個案，提早預防，教育局才採取這項調查。教育局會再研議。

教育局 台中市

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