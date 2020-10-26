校務會議教師代表僅三成？ 高科大反駁：是五成四

高教工會今在台北舉行記者會，指校務會議的教師代表至少應占全體二分之一，但高雄科技大學合校後，校務會議的「教師代表」竟陸續混入行政主管或學術主管，導致非主管的教師代表比例未達全體二分之一，如今教師代表只剩三成，學術與行政主管代表竟達五成二。高雄科技大學表示，學校教師代表比例高達五成四，或許有所誤解。

高教工會表示，校務會議的教師代表，不得有「主管混充」，教師代表依法人數不得少於全體會議人數二分之一，才能確保校園民主，但高科大僅占三成，將可能讓民主審議機制淪為一言堂。

高雄科技大學表示，高科大學校教師代表比例是王54%，已超過五成，並非工會所指的三成；其次，校務會議教師組成部分，多數國立大學的作法都一樣，也就是一級主管並非當然代表，而是選任代表，「全台有高達31所大學都是如此，高教工會對此事的質疑，可能有些誤解」。