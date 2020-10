校務會議教師代表僅三成？ 高科大反駁：是五成四

電影《沒問題先生》中有一句台詞,「When you say yes to things, you embrace the possible.(當你對某件事說好,你就擁有無限可能。)」是台中女中人文與社會科學資優班二年級莊千逸能譜出亮麗高中生涯的關鍵。

2020-10-26 09:28