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鼓勵生育減輕負擔 屏東含分班第14間非營利幼兒園啟用

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安出席「長興非營利幼兒園」揭牌儀式。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安出席「長興非營利幼兒園」揭牌儀式。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府今天上午於長治鄉長興國小舉辦「長興非營利幼兒園」揭牌啟用儀式，於此同時，縣內第14間非營利幼兒園正式營運，屏東縣長潘孟安也表示，未來縣內會持續增加非營利幼兒園，讓小家庭舒緩育兒困擾也減經負擔。

屏東縣政府利用長興國小餘裕的空間，與民間協力辦理非營利幼兒園，由公部門提供場地、設備及設施，採政府採購法模式，結合具教保專業的工藝法人採成本營運，由大仁科技大學得標，並於今年開辦。目前屏東縣內含分班的非營利幼兒園共14間，而新設的長興非營利幼兒園，可供3歲至國小入學前的幼兒就讀。

屏東縣政府指出，非營利幼兒園優先招收身心障礙兒童、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒及特殊境遇家庭子女等需要協助的幼兒，收費方面，一般生3500元，第三胎以上子女收取2500元，低收入、中低收入戶免繳費。

縣府表示，非營利幼兒園收托服務時間，可配合家長需求，服務時間為上午8時至下午5時，寒、暑假正常上課，並提供課後照顧服務，以「平價收費」、「優質教保」、「就近入學」、「貼近家長托育時間」、「弱勢優先」、建構安全健康的教保環境。

另外，為確保非營利幼兒園教育服務品質，將對承接的公益法人設有審核、評鑑與績效機制，同時家長滿意度也列入評鑑項目，同時課程具在地文化特色，以平等尊重，社區互動，專業整合及公私協力為核心，依照幼兒年齡需求設計適宜的學習課程。

根據縣府統計，屏東縣內2至5歲幼兒為2萬2081人，109學年度屏東縣公共幼兒園供應8147名幼兒就讀；私立幼兒園則供應1萬4085名幼兒就讀，目前2歲到國名小學幼兒入園率達六成，因此，縣府規畫110至112年學年度將增加998個名額提升公共化教保服務。

潘孟安表示，縣內許多小家庭，無法負擔私立幼兒園的收費，或無法申請到公立幼兒園，經常因幼兒求學與托育問題苦惱，因此，為解決此情況，多方設立非營利幼兒園鼓勵年輕人敢生、敢育兒、敢教育，同時也減輕育兒負擔。

屏東縣長潘孟安參觀「長興非營利幼兒園」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安參觀「長興非營利幼兒園」。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府今天上午於長治鄉長興國小舉辦「長興非營利幼兒園」揭牌儀式。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府今天上午於長治鄉長興國小舉辦「長興非營利幼兒園」揭牌儀式。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府今天上午於長治鄉長興國小舉辦「長興非營利幼兒園」揭牌儀式。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府今天上午於長治鄉長興國小舉辦「長興非營利幼兒園」揭牌儀式。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 幼兒園 低收入戶

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