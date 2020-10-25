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蕭敬騰母校淪鬼城 高教工會：縱容財團辦校的惡果

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
停辦的苗栗縣頭份市亞太創意技術學院校門口假人模特兒當守衛，門禁形同虛設，校園頻傳竊案。圖／讀者提供
停辦的苗栗縣頭份市亞太創意技術學院校門口假人模特兒當守衛，門禁形同虛設，校園頻傳竊案。圖／讀者提供

歌手蕭敬騰是苗栗縣亞太創意技術學院校友，今天有媒體報導，該校停辦後淪鬼城，傳出用假人充當警衛等事。高教工會對此表示，這是政府長期放人財團入主學校，業主趁機大發「退場財」，故意把私立大學辦到倒的結果。呼籲私校停辦後應改派公益董事接管，讓校產回歸政府，才能阻止歪風。

高教工會表示，他們2017年協助亞太教職員生抗議，因財團入主後導致「惡意把學校辦倒」、「圖謀轉型開發利益」、「掠奪校產圖利自身」、「逼迫學生轉學」、「積欠教職員薪資」等亂象，問題都仍延續至今。

工會表示，2016年亞太學院公益董事轉手給財團入主後，改選出的學校董事任期到期、逾期未完成改選，仍高居董事位置，教育部也未依私校法第25條解除其職務。財團入主後順利將學校辦倒，但繼續聘任的校長如今仍是「留校人員」坐領乾薪，甚至學生要請領成績單都無法聯絡上，還向法院興訟確定薪資債權。

高教工會說，不只亞太學院，永達學院也在2014年停辦後，遭董事惡意違法挪用校產，至今仍未回歸公共使用；南榮科大因校長嚴重違法，2020年遭政府命令停辦，董事會卻還繼續把持校產，聘任新校長推動改辦其他事業，規避校產歸公；稻江學院為圖謀改制，不惜惡意清空師生，引發師生抗爭。

至於要如何杜絕這種歪風，高教工會建議政府命令，所有學校停止正常經營、大量停招後，應由政府全面改派公益董事與公益校長接管，一面妥適處理師生權益，使既有學生能順利原校畢業，既有教師能獲轉銜安置；一面預備若學校未來停辦，應將學校資產捐贈回歸政府，並規畫回歸公共使用，避免任何私人財團藉由把學校辦倒轉型，試圖大發「退場財」。

高教 薪資

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