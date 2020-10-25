戶外教育再升級 陽明山童軍露營場今開幕

108課綱強調戶外教育，教育部今天在陽明山童軍露營場遊憩區舉行開幕儀式，並說此地位在陽明山國家公園境內，具有豐富自然生態及富有教育意義與價值，將陸續規畫結合戶外、童軍、環境等教育活動，讓學生在這場域內體驗和學習童軍教育或戶外教育的真諦。

教育部表示，此遊憩區從民國59年成立以來，辦理無數場童軍教育活動與訓練。今天活動特別為安排遊憩區文物展覽，透過老照片展示、紀錄影片播放、營地故事分享等，喚起童軍伙伴當初參加木章訓練、童軍夏令營、羅浮大露營等活動的記憶，以及在遊憩區動手實做與學習童軍技能的點點滴滴。

木章年會也在今天展開，教育部說，1907年英國貝登堡先生創立童軍運動以來，目前有超過200個以上的國家與地區投入並推廣這項運動，人數高達5000萬人。由於童軍教育訓練需搭配嚴謹的小隊、徽章及榮譽制度，所以擔任訓練角色的成年人也需適當培訓成為「服務員」，受訓合格才可取得「木章」並擔任童軍運動的推手。本次邀請多位木章持有人齊聚一堂，分享於各地推動童軍教育經驗，並探討未來童軍教育發展的多元性。