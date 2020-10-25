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多元支付也能送愛心 零錢隨手捐助清寒學子

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
悠遊卡公司與街口支付今天出席記者會，也當場拋磚引玉，率先各捐助清寒 學生基金會50萬元一同加入認助行列。圖／北市教育局提供
悠遊卡公司與街口支付今天出席記者會，也當場拋磚引玉，率先各捐助清寒 學生基金會50萬元一同加入認助行列。圖／北市教育局提供

台北市教育局認助清寒學生基金會今舉辦認助人與受助學生、家屬的相見歡活動。為了讓捐助管道更多元，悠遊卡公司與街口電子支付公司今天也加入多元小額捐助管道，民眾即使無法長期認助清寒學生，也可以透過電子支付捐款，捐款金額從100元到30萬的區間都可以。

悠遊卡公司與街口支付今天出席記者會，也當場拋磚引玉，率先各捐助基金會50萬元一同加入認助行列。 

教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，長期認助可透過ATM轉帳、郵政劃撥或信用卡等方式捐款，但隨多元支付、手機支付普及，越來越多民眾有「非現金」的付費習慣，原本零錢隨手捐的型態也在改變，這次悠遊付與街口支付讓基金會加入了新的支付管道，讓做公益這件事情，只要零錢動動手指、簡單幾個步驟就能傳遞愛心

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，對台北市民而言，悠遊卡是每天生活中不可或缺的支付工具，盼悠遊卡可以提醒學生，多出門、多走向這個世界。當同學有需要時，悠遊卡也能提供一點幫助，很榮幸能加入認助人陪伴小朋友一起成長，希望所有的同學都能安心求學、成長茁壯。

街口電子支付公司董事長胡亦嘉表示，街口作為支付平台與服務入口，非常重視捐款功能，透過街口電子支付App中的「公益捐款」項目，直接顯示勸募計畫，並如同一般消費，可選擇連接銀行帳戶、信用卡或使用街口儲值帳戶來捐款。讓線上捐款變得容易了解、方便操作，捐款金額從100元到30萬的區間都可以，愛心不分大小，就是看自己的能力所及範圍，  

曾燦金表示，基金會邁入第24年，去年認助1747名學生，今年截至9月為止，已認助1765名學生，可見台北市需要幫助的清寒學生是越來越多的，呼籲社會各界加入愛心認助的行列。

捐款 悠遊卡 愛心

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