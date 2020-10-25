新竹縣公設民營嘉豐托嬰中心 11月3日辦招生登記

為滿足竹北年輕家庭教育需求、減輕育兒負擔，新竹縣政府規畫興建嘉豐非營利幼兒園，並結合公共托嬰中心及小學。其中，托嬰中心即將開幕，11月3日將在新竹縣婦幼館辦理招生說明會，當天下午起至11月12日，在嘉豐非營利幼兒園一樓辦公室辦理招生登記，預計招收40名未滿2歲的嬰幼兒。

社會處表示，嘉豐托嬰中心位於竹北市福興東路二段169號，嘉豐非營利幼兒園場地內前棟，1至3樓面積約744.37平方公尺(225坪)，收托名額預計40名，分為寶貝班10名、學步班15名、學前班15名。

11月3日辦理招生說明會，並在當天下午1點至12日下午4點止辦理登記報名，如登記超過收托名額，將在11月13日下午2點公開抽籤，歡迎家有未滿2歲嬰幼兒的縣民踴躍報名，詳情可洽詢社團法人台灣幼兒早期教育協會(02)-2377-0309轉23劉小姐，或社會處婦幼新住民科窗口(03)5518101轉3264郭先生。