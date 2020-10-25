教師也需諮商輔導 中市教局：年底設立擴大服務體系

教師法修法今年6月30日施行，台中市議員林祈烽表示，教師法這次修法有個亮點，即關注教師的工作權益、輔導與諮商，但至今都沒看到市府有任何規劃措施或方案，他要求教育局儘速擬訂丶公布計畫。教育局表示年底前會完成教師支持體系設立辦法，明年申請國教署補助。

林祈烽指出，教師法修訂後已開始實施為，協助處理疑似教學不力或不能勝任工作教師案件，增訂主管機關應成立教師專業審查委員會及其組成規定，教育部已訂有教師專業審查委員會組成及運作辦法，各縣市政府也要整合輔導教師的諮商工作，在老師工作壓力大，甚至有身心困擾壓力的時候，能給老師諮詢和協助。

林祈烽說，據他了解，國教署已把相關經費撥到市政府，但目前都沒看到市府或教育局對這個方案有任何的規劃，他一向關心教師權益，市府的期程和規劃到底是什麼？

教育局表示，市府已設有員工協助方案，協助市府教職員相關諮商服務；而教育部國民及學前教育署今年9月7日訂定「補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」規劃從民國110年起補助各縣市主管機關辦理教師諮商輔導支持服務，依台中市教師規模，補助最高上限50萬元。

教育局預定年底前完成教師輔導支持體系設立辦法法定程序，明年申請國教署補助，後續結合市府員工協助方案，促進教師身心健康及情緒管理。