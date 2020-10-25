快訊

驚傳遭警方包圍帶走 澎恰恰至今沒回音

iPhone 12廣角夜拍效果大突破 這顏色卻一年比一年淡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教師也需諮商輔導 中市教局：年底設立擴大服務體系

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽要求教育局加速設立教師諮商輔導體系。圖/林祈烽提供
台中市議員林祈烽要求教育局加速設立教師諮商輔導體系。圖/林祈烽提供

教師法修法今年6月30日施行，台中市議員林祈烽表示，教師法這次修法有個亮點，即關注教師的工作權益、輔導與諮商，但至今都沒看到市府有任何規劃措施或方案，他要求教育局儘速擬訂丶公布計畫。教育局表示年底前會完成教師支持體系設立辦法，明年申請國教署補助。

林祈烽指出，教師法修訂後已開始實施為，協助處理疑似教學不力或不能勝任工作教師案件，增訂主管機關應成立教師專業審查委員會及其組成規定，教育部已訂有教師專業審查委員會組成及運作辦法，各縣市政府也要整合輔導教師的諮商工作，在老師工作壓力大，甚至有身心困擾壓力的時候，能給老師諮詢和協助。

林祈烽說，據他了解，國教署已把相關經費撥到市政府，但目前都沒看到市府或教育局對這個方案有任何的規劃，他一向關心教師權益，市府的期程和規劃到底是什麼？

教育局表示，市府已設有員工協助方案，協助市府教職員相關諮商服務；而教育部國民及學前教育署今年9月7日訂定「補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」規劃從民國110年起補助各縣市主管機關辦理教師諮商輔導支持服務，依台中市教師規模，補助最高上限50萬元。

教育局預定年底前完成教師輔導支持體系設立辦法法定程序，明年申請國教署補助，後續結合市府員工協助方案，促進教師身心健康及情緒管理。

教育局 教育部

延伸閱讀

移工入境驟減八成 中市勞工局擴增檢疫所加速流量

中市法制局檢驗15款學習圍兜 檢塑化劑重金屬全數合格

北市小學生流感疫苗不夠要抽籤？教育局：另自購1萬餘支

傳承客家傳統技藝 中市客委會首辦剪紙藝術班

相關新聞

新竹縣公設民營嘉豐托嬰中心 11月3日辦招生登記

為滿足竹北年輕家庭教育需求、減輕育兒負擔，新竹縣政府規畫興建嘉豐非營利幼兒園，並結合公共托嬰中心及小學。其中，托嬰中心即...

教師也需諮商輔導 中市教局：年底設立擴大服務體系

教師法修法今年6月30日施行，台中市議員林祈烽表示，教師法這次修法有個亮點，即關注教師的工作權益、輔導與諮商，但至今都沒...

培育雙語師資 擬加開學分班

教育部昨在高雄師大舉辦「一○九年度師資培育之大學主管聯席會議」。因應蔡政府推動雙語國家，雙語師資供不應求，預計二○三○年...

學測和高中英聽能設大陸考場？教部下周五前公告

110學年第一次高中英聽測驗今天落幕，不過此測驗中國大陸考場受新冠肺炎疫情影響，這次未設大陸考場，接下來的第二次高中英聽...

蘇貞昌曾是台大橄欖球2號隊員 入隊原因有洋蔥

行政院長蘇貞昌55年前加入台大橄欖球隊，他今天以畢業隊友「蘇OB」身分出席台大橄欖球隊75周年晚宴，透露自己當年加入球隊...

地方沒錢中央補！ 蘇貞昌指示升級百齡橄欖球場

行政院長蘇貞昌55年前加入台大橄欖球隊，他今天出席台大橄欖球隊75周年晚宴致詞表示，政府要興建更多球場來培養國內橄欖球隊...

蛤蜊念隔離、骰子念頭子 家長傻眼不會教

看到孩子課本「蛤蜊」讀ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ、「骰子」念ㄊㄡˊ ㄗ˙，字詞讀音改變造成的「字音世代差異」，讓不少家長擔心教錯，陷入不敢教的窘境。

全國國鼎盃工程創意競賽開幕！9個縣市189支隊伍參賽

屏東縣政府舉辦「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，今天起於屏東縣立體育館展開為期兩天的競賽活動。今年共有來自全國9個縣...

雙語師資再添培育管道 教部要設「學士後教育學分班」

蔡英文總統喊出雙語國家目標，預計2030年要培育雙語教學師資達5000名，已有不少縣市學校轉型雙語學校，但雙語師資供不應...

哀敦砥悌作者怒了！ 梅丁衍：不會因取消展出能恢復邦交

台北市立美術館展出藝術家梅丁衍的作品「哀敦砥悌」，卻遭台北市議員游淑慧批非常不適當，甚至台北市長柯文哲說出把北美館長記過，不過...

作家祖孫合影特展 銘刻甜蜜

當作家變成了阿公、阿嬤，孫兒不只是創作謬斯，更是甜蜜回憶。由台灣文學發展基金會主辦的「當作家變成阿公阿嬤─祖孫情照片特展...

國宴主廚 勉偏鄉生找到興趣

希望平台創辦人陳國信做過三次國宴、服務過十八位總統，但從小住育幼院，成長過程受霸凌及歧視。昨天他到屏東縣林邊國中以「把挫...

熱門新聞

把素養變教學內容好難？ 教育部回應了

蘇貞昌曾是台大橄欖球2號隊員 入隊原因有洋蔥

台大校務會議5票之差驚險通過 開放媒體入場旁聽

學習歷程檔案再惹議 教育部自承2不足

雙語師資再添培育管道 教部要設「學士後教育學分班」

培育雙語師資 擬加開學分班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。