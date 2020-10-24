蘇貞昌曾是台大橄欖球2號隊員 入隊原因有洋蔥

行政院長蘇貞昌55年前加入台大橄欖球隊，他今天以畢業隊友「蘇OB」身分出席台大橄欖球隊75周年晚宴，透露自己當年加入球隊是因家境不好，球隊的「牛奶隨便倒、吐司吃到飽」吸引他。雖然曾因代表學校參賽而考試不及格，甚至冒著被打斷手骨的風險，橄欖球隊教他的正直、團結、嚴格訓練、尊重前輩等精神影響他一生，他從不後悔入隊。

蘇貞昌今天在晚宴致詞表示，他好久沒回到台大體育館，今天不是以行政院長，是以一個受台大橄欖球隊給予很好的教育訓練、影響一輩子的隊員身分出席，向台下各位前、後輩鞠躬敬禮說謝謝。

蘇貞昌說，55年前他是台大一年級的學生，第一次看到橄欖球比賽就是在台大。大一要上體育課，好動的的他覺得課堂文謅謅，看到橄欖球大有興趣。

他透露自己還有另一個加入球隊原因，說起來很拍謝，是因為他家境困難，從屏東上來台北念書，每天早餐只能吃饅頭配牛奶。但如果參加橄欖球培訓，宿舍牛奶隨你倒、吐司吃到飽，而且可以不用上體育課。

蘇貞昌感謝台大給他機會，讓鄉下孩子有機會學習。看到橄欖球隊75年，一代一代永遠是這麼團結有力，這個精神一定要下去。

蘇貞昌也說，他不後悔參加橄欖球隊，哪怕比賽時候打斷手骨，哪怕代表學校到宜蘭參加比賽，回來看到班上那麼多人，才知道原來那天要考試。考試當然不及格，但他不後悔，因為橄欖球教他很多，包括正直、團結、嚴格訓練、尊重前輩、球向後傳、不要搶功勞等精神，影響一輩子。

蘇貞昌當年在台大橄欖球隊的位置是2號Hooker（勾球前鋒），他說自己每次Scrum（列陣爭球，雙方隊員對陣爭球）都努力衝。他都想說，自己頭髮會掉那麼多，跟當時Scrum衝很快有關係。

橄欖球也跟著蘇貞昌進入從政生涯，蘇說，17年前他是台北縣長，就主辦縣長盃橄欖球賽，感謝當時的教育局長，也是現在的教育部長潘文忠大力幫忙。

蘇貞昌說，台大的球場是最好的，但以前曾到百齡橋下打球，打完連沖澡地方都沒有。他請同樣出席餐敘的教育部長潘文忠和台北市政府討論看看，能不能有好一點的設備。如果沒錢，中央來補助。

蘇貞昌也說，盼地方政府找適當的場地，蓋一個橄欖球場，讓國際性比賽都能隨時台灣舉行。他還說，理想的場地不只一塊，最好的是兩塊，一塊比賽、一塊旁邊熱身，這樣最符合需要。只要適合，中央就補助盡快建好，培養更多橄欖球隊。

蘇貞昌表示，橄欖球隊員都是各界菁英，如果有好的比賽，尤其是國際比賽，教育部體育署要鼓勵人才多出去比賽，讓大家看到台灣的精采。希望橄欖球運動越來越成功，永遠在世界有一席之地。