地方沒錢中央補！ 蘇貞昌指示升級百齡橄欖球場

行政院長蘇貞昌55年前加入台大橄欖球隊，他今天出席台大橄欖球隊75周年晚宴致詞表示，政府要興建更多球場來培養國內橄欖球隊，建議修繕台北市百齡橋下橄欖球場，另要蓋一個可打國際比賽的橄欖球場。如果地方經費不足，就由中央補助。

今天餐敘辦在台大舊體育館，蘇貞昌說，台大的球場是最好的，但以前曾到百齡橋下打球，打完連沖澡地方都沒有。他請同樣出席餐敘的教育部長潘文忠和台北市政府討論看看，能不能有好一點的設備。如果沒錢，中央來補助。

蘇貞昌也說，盼地方政府找適當的場地，蓋一個橄欖球場，讓國際性比賽都能隨時台灣舉行。他還說，理想的場地不只一塊，最好的是兩塊，一塊比賽、一塊旁邊熱身，這樣最符合需要。只要適合，中央就補助盡快建好，培養更多橄欖球隊。

蘇貞昌說，橄欖球隊員都是各界菁英，如果有好的比賽，尤其是國際比賽，教育部體育署要鼓勵人才多出去比賽，讓大家看到台灣的精采。希望橄欖球運動越來越成功，永遠在世界有一席之地。

潘文忠說，雖然他對橄欖球運動不是很熟悉，但會做台灣推動橄欖球的啦啦隊。他說自己跟著蘇貞昌在台北縣政府服務，而後到行政院服務，曾聽蘇分享過參加橄欖球隊的故事。從縣府到政院，他覺得蘇貞昌腳力、體力、速度都越來越快，且常有比年輕人更年輕的想法，一定是因為台大橄欖球隊訓練紮實。